Age of Empire 4 va accueillir deux nouvelles civilisations le 25 octobre 2022

Sorti l’année sur PC, Age of Empires 4 vient d’annoncer l’ajoute de deux nouvelles civilisations à sa liste : les Maliens et les Ottomans. Comme pour les autres, ces dernières vont proposer des gameplay bien différents : la stratégie d’un côté, la puissance de frappe de l’autre.

Age of Empire 4 a été l’une des plus grosses sorties de Microsoft l’année dernière. Attendu de pied ferme par les fans de longue date, le jeu a fait beaucoup de bruit à sa sortie, avant de rapidement disparaître des médias. Pourtant, ce dernier en a encore dans la poche pour maintenir l’intérêt des joueurs. La preuve en est son apparition surprise hier soir, à l’occasion de la conférence d’ouverture de la Gamescom 2022.

Le RTS de Relic Entertainment s’est en effet niché au milieu des trailers de jeux à venir pour dévoiler une petite surprise préparer par le studio : deux nouvelles civilisations jouables à la rentrée. Il s’agit des Maliens et des Ottomans, tous deux disponibles à compter du 25 octobre prochain. Et la cerise sur le cadeau : leur ajout sera totalement gratuit, afin de célébrer l’anniversaire de la sortie du jeu.

Deux nouvelles civilisations débarquent en octobre dans Age of Empires 4

Comme pour les huit autres civilisations du jeu, ces deux nouvelles venues vont proposer des mécaniques de gameplay bien différentes l’une de l’autre. Comme le dit si bien le trailer ci-dessous « il existe plus d’une manière de gagner une bataille ». Vous êtes plutôt du genre à réfléchir en amont à toutes les étapes de votre assaut pour être certain de remporter la victoire ? Les Maliens sont faits pour vous.

Au contraire, si vous préférez foncer dans le tas à coup de grosses machines de guerre et de guerriers survitaminés, alors vous devriez apprécier la fougue des Ottomans. Bien sûr, chacune arrive son lot de classes et constructions qui lui sont propres. Vous l’aurez compris, c’est donc une toute nouvelle expérience qui vient s’ajouter aux civilisation déjà existence, à savoir les Français, les Anglais, les Mongols, les Chinois, le Sultanat de Delhi, le Califat Abbasside, le Saint Empire Romain Germanique et les Rus ».