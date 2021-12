The Game Awards 2021 : It Takes Two élu jeu de l’année, voici le récap’ de toutes les annonces

La cérémonie des Game Awards, qui s’est tenue cette nuit, a récompensé It Takes Two en le sacrant jeu de l’année. L’événement a également été l’occasion pour les studios de diffuser les trailers de jeu très attendus. Et cette année, il y a du lourd. On vous résume tout ce qu’il faut retenir de la soirée.

Hier soir se sont tenus les Game Awards 2021, la cérémonie annuelle qui récompense le meilleur du jeu vidéo. Pour cette nouvelle édition, il y avait du très, très lourd pour s’affronter au sommet. En effet, les nominés pour le jeu de l’année étaient Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank Rift Apart et Resident Evil Village. Et le grand gagnant est… It Takes Two ! Le jeu multijoueur de Hazelight a conquis le cœur du jury, mais surtout des joueurs qui ont été nombreux à streamer le titre lors de sa sortie.

De nombreux autres prix ont été décernés au cours de la soirée, comme le choix des joueurs qui revient à Halo Infinite, ou encore la meilleure direction remportée par Deathloop. Cependant, les Game Awards ne servent pas qu’à mettre en lumière les jeux qui ont marqué l’année. C’est aussi l’occasion pour les développeurs de montrer leur projet à venir. Et cette année, on a été servi en matière de trailer. On vous propose donc un petit tour d’horizon des plus belles annonces de la soirée.

La liste des meilleurs trailers diffusés aux Game Awards 2021

Star Wars Eclipse

Les aspirations cinématographiques de Quantic Dream ne sont désormais plus à prouver. C’est donc tout naturellement que le studio français s’attaque aujourd’hui à un mastodonte du genre : Star Wars. Aucune image de gameplay en vue, mais on imagine plus axé sur la narration que Battlefront ou Jedi Order, à l’instar de ses précédents titres comme Detroit : Become Human. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre article sur le sujet.

Alan Wake 2

Il s’agit certainement d’une des plus grosses annonces de la soirée. Voilà plus de 10 ans que les fans attendent le retour d’Alan Wake. Le deuxième épisode sera disponible en 2023. En attendant, il se dévoile dans une bande-annonce qui donne froid dans le dos. À la rédac', nous sommes tous impatients, comme en témoigne notre article sur le jeu.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum Il a fallu se contenter d’une toute petite minute de trailer pour découvrir le prochain jeu basé sur l’univers de J.R.R. Tolkien. Celui-ci se concentrera sur l’histoire de Gollum et promet donc de nous révéler des secrets jusqu’ici encore inconnus. Wonder Woman Après les Gardiens de la Galaxie, le nouveau jeu Marvel sera centré sur Wonder Woman. C’est à peu près tout ce que l’on sait pour le moment, car le trailer s’est contenté de montrer l’héroïne se préparer au combat. Patience donc, les informations finiront par arriver. Suicide Squad : Kill The Justice League

Passons cette fois du côté de DC avec un trailer survitaminé du premier jeu Suicide Squad. Entre le grappin de Harley Quinn et les multiples mécaniques de combats que le titre semble offrir, le concurrent de Marvel pourrait bien tenir là sa revanche sur le territoire vidéoludique.

The Matrix Awakens

C’est donc dans une vidéo de pas moins de 14 minutes que la démo de Matrix Awakens se dévoile. Un premier teaser avait déjà été publié il y a quelques jours et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Unreal Engine 5 remplit toutes ses promesses. De quoi mettre l’eau à la bouche avant la sortie de Matrix : Resurrections.

Senua’s Saga : Hellblade II

Après le succès du premier opus, Ninja Theory avait promis le retour de Senua. Hier soir, le studio a dévoilé les premières images de gameplay de la suite des aventures de la guerrière picte. Celle-ci semble toujours en proie à ses démons intérieurs, qui se manifestent ici par un géant en feu. Un joli programme donc, à condition d’avoir le cœur accroché.

A Plague Tale Requiem

Décidément, les Game Awards 2021 ont été placés sous le signe des suites. Asobo Studio, un autre studio bleu blanc rouge, nous dévoile quelques images de gameplay de A Plague Tale Requiem, suite du premier opus Innocence sorti en 2019. Le jeu est prévu pour 2022 et, bonne nouvelle, sera disponible sur Xbox Game Pass dès le premier jour.

The Expanse

Double surprise : TellTale Games signe son grand retour après l’immense succès des jeux Walking Dead et, qui plus est, choisit pour cela d’adapter une autre série. Cette fois, ce sera le mastodonte SF The Expanse, qui dépeint une humanité éparpillée dans le système solaire au bord de la guerre civile. On s’attend de nouveau à devoir effectuer des choix cornéliens.

Dying Light 2 : Stay Human

Prévu pour le 4 février 2022, Dying Light 2 se dote d’un nouveau trailer histoire de faire saliver les fans. On se concentre cette fois sur l’histoire, même si l’on retrouve les éléments qui ont fait la réussite du premier titre (comprenez les zombies et les mécaniques de parkour). Patience, on y est presque !

Elden Ring

Enfin, comment finir cette liste sans parler d’Elden Ring, certainement le jeu le plus attendu de ces dernières années. On ne vous fera pas l’affront de rappeler ce à quoi il faut s’attendre. À la place, on vous propose de profiter de ces 3 minutes de trailer cinématique, en attendant la date ultime du 25 février 2022.

Les autres annonces des Game Awards 2021

Impossible bien entendu de parler de tout dans cet article. Voici néanmoins la liste de tous les jeux qui ont été annoncés durant la soirée. De quoi se montrer impatient pour l’année à venir !