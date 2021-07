Galaxy Z Fold 3 : une certification confirme la compatibilité avec le S-Pen Pro

Le Galaxy Z Fold 3, le prochain smartphone pliable de Samsung, sera bel et bien compatible avec le S-Pen Pro. L'information est confirmée grâce à la certification du dernier stylet du constructeur au FCC, l'agence des fréquences américaines.

Comme vous le savez, Samsung a décidé de mettre un terme à la carrière des Galaxy Note au profit de sa gamme Galaxy Z, regroupant l'ensemble des smartphones pliables de la marque. Et si les Galaxy Note tirent donc leur révérence pour l'instant, ce n'est pas le cas du S-Pen, l'accessoire phare des Note, qui continuera sa carrière sur les prochains Galaxy Z.

Or, nous savions déjà que le Galaxy Z Fold 3, dont la présentation est d'ailleurs attendue le 11 août 2021, allait être compatible avec le S-Pen. En effet, de précédentes certifications de la FCC, l'agence nationale américaine des fréquences et communications, avaient confirmé la chose. En revanche, la question d'une éventuelle prise en charge du S-Pen Pro, la prochaine itération du fameux stylet de Samsung.

Le S-Pen Pro sera bel et bien compatible avec le Galaxy Z Fold 3

Initialement annoncé aux côtés du Galaxy S21 Ultra en janvier 2021, Samsung a finalement préféré reporter le lancement du S-Pen Pro à une date ultérieure. Or, il semble bien que l'accessoire soit fin prêt à la commercialisation, comme en atteste sa certification au FCC. Selon l'étiquette officielle du produit qui a été joint aux documents de la FCC, le S-Pen Pro sera donc compatible avec les Galaxy Note 10 Lite, le Galaxy S21 Ultra 5G, le Galaxy Note 20, les Galaxy Tab S7, la Galaxy Tab S6 et bien entendu le prochain Galaxy Z Fold 3.

Selon nos premières informations, le S-Pen Pro bénéficiera de fonctions Bluetooth supplémentaires, ce qui signifie notamment qu'il proposera plus de gestes via la fonction Air Action. Cette technologie, instaurée sur le S-Pen amélioré des séries Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, permet “de contrôler les applications à distance en connectant le S-Pen à ton appareil via Bluetooth Low Energy (BLE)”.

Grâce au Air Action, les utilisateurs seront en mesure de déclencher des selfies d'une simple pression sur le S-Pen par exemple. Concernant les autres nouveautés, ce S-Pen Pro sera légèrement plus grand pour une meilleure maniabilité, tandis qu'il embarquera une batterie interne. Pour l'heure, on ne sait pas si le S-Pen Pro sera inclus avec la Galaxy Z Fold 3 ou s'il sera vendu séparément comme un accessoire. Nous aurons probablement la réponse à cette question lors de la présentation du Galaxy Z Fold 3 lors du Galaxy Unpacked prévu le 11 août 2021.

Source : SamMobile