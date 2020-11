Samsung lancerait un dernier Galaxy Note avant d’abandonner la gamme

Samsung se préparerait à abandonner la gamme des Galaxy Note. Avant d’enterrer les célèbres phablettes, le constructeur sud-coréen lancerait un ultime modèle sur le marché, le Galaxy Note 21. Ce dernier représentant de la gamme serait dévoilé dans le courant du second semestre 2021. Ensuite, les Note laisseraient leur place aux Galaxy Z Fold avec écran pliable.

Depuis plusieurs mois, un faisceau de rumeurs concordantes affirment que Samsung ambitionne d’abandonner la gamme des Galaxy Note, inaugurée en 2011. Le géant de Séoul souhaiterait fusionner les Galaxy Note avec les Galaxy S. Dans cette optique, le Galaxy S21 Ultra devrait être compatible avec le stylet S-Pen, jusqu’ici l’apanage des Galaxy Note. Par contre, l’accessoire ne sera pas inclus dans la boîte. Il devra être acheté séparément.

D’après un nouveau rapport d’ETNews, Samsung amorcera la fin des Galaxy Note dès l’année prochaine. Mais, contrairement aux dernières rumeurs, il y aurait bien un Galaxy Note 21 en 2021. Le smartphone viendrait mettre un point final à la gamme.

Samsung remplacerait les Galaxy Note par les Galaxy Z Fold

« Il est probable qu’il n’y aura qu’un seul modèle de la nouvelle gamme Note dont la sortie est prévue pour la seconde moitié de 2021 » affirme une source proche de l’industrie à ETNews. Plutôt que de lancer un Galaxy Note 21 et un Note 21 Ultra, Samsung se contenterait d’une seule variante.

Pour compenser l’abandon des Note, Samsung miserait tout sur les smartphones pliables. « Samsung Electronics se concentrera davantage sur les smartphones pliables plutôt que sur sa prochaine série Note dans la seconde moitié de 2021 » précise la source. D’ailleurs, le Galaxy Z Fold 3, attendu dans le courant de l’été prochain, devrait être équipé du stylet S-Pen.

Dans ces conditions, on imagine que la firme pourrait ne lancer qu’une variante standard abordable du Note 21 afin de ne pas cannibaliser ses smartphones pliables haut de gamme. En attendant des informations officielles sur le sujet, on vous invite à prendre tout ceci avec du recul. Les rumeurs affirmant que Samsung va se débarrasser des Galaxy Note ne sont pas neuves. On vous en dit plus dès que possible.

