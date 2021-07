Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Watch 4 : une fuite divulgue toutes les annonces de la conférence Unpacked

Le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 et les Galaxy Watch 4 se dévoilent intégralement dans une nouvelle fuite. Quelques semaines avant la conférence Unpacked du 11 août 2021, un informateur réputé a publié une kyrielle de vidéos en 360 degrés montrant les nouveaux produits de Samsung.

Samsung s'apprête à annoncer une flopée de nouveaux produits lors d'une conférence Unpacked prévue le mercredi 11 août 2021. Malgré les menaces de Samsung contre les leakers, les appareils stars de la présentation ont déjà largement été divulgués sur la toile.

Faisant fi des mesures prises par le constructeur pour endiguer les fuites, Evan Blass, célèbre informateur du milieu, en a rajouté la couche. Il a publié une série de vidéos en 360 degrés montrant le design complet, et tous les coloris, des produits prévus sur son compte Twitter.

Un informateur dévoile tout des futurs smartphones, montres et écouteurs Samsung

Le Galaxy Z Fold 3, le nouveau smartphone pliable convertible en tablette, fait partie des premiers produits dévoilés. Comme prévu, le Z Fold 3 est similaire au Galaxy Z Fold 2. L'écran secondaire sur la face arrière est cependant plus spacieux. Pour la première fois, Samsung cache la caméra frontale sous la dalle tactile pliable. Le géant de Séoul décline le smartphone pliable en trois coloris : noir, vert olive et blanc.

De son côté, le Galaxy Z Flip 3 est proposé en quatre couleurs : noir, or/beige, vert olive et violet. Comme le Z Fold 3, le smartphone à clapet tire son épingle du jeu grâce son capteur photo caché sous l'écran pliable et un écran secondaire plus spacieux.

Evan Blass en profite pour remettre en ligne les vidéos en 360 degrés des Galaxy Watch 4. La Watch 4 se décline dans les coloris suivants : noir, vert, rose, argent et blanc. La Watch 4 Classic est quant à elle proposée en 3 couleurs : noir, argent et blanc. Enfin, l'informateur conclut son tour de piste avec des vidéos dédiées aux Galaxy Buds 2, une nouvelle paire d'écouteurs. Les accessoires sont proposés en : violet, vert et blanc.

Notez qu'Evan Blass a remis en ligne des vidéos consacrées au Galaxy S21 FE (Fan Edition). D'après le leaker, le smartphone abordable serait bien présenté lors de la conférence du 11 août. Les précédentes fuites tablent pourtant sur un lancement en octobre 2021. Il n'est pas impossible que Samsung ait décidé d'offrir un aperçu du S21 FE dès le mois d'août malgré le report de la sortie.