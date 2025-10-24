Samsung brade déjà le Galaxy Z Flip 7 : grosse baisse de prix valable seulement ce week-end !

Sorti tout récemment, le Galaxy Z Flip 7 bénéficie déjà d’une grosse baisse de prix sur le site officiel de Samsung. Cette offre est valable seulement ce week-end.

Je profite de l'offre sur le Galaxy Z Flip 7

Le Galaxy Z Flip 7 a été officialisé en juillet dernier, et lancé dans la foulée au prix conseillé de 1200 €. Référence sur le marché des smartphones pliables et à clapet, il apporte plusieurs évolutions par rapport à son prédécesseur, pour un prix inchangé au lancement.

Pour autant, à ce tarif, il n’est pas donné. Mais la bonne nouvelle, c’est que Samsung propose en ce moment une promotion qui vous permet de l’acheter beaucoup moins cher. Grâce au cumul de 3 différentes réductions, le prix du Galaxy Z Flip 7 est en baisse de 310 €. Le smartphone passe ainsi à 889,85 € au lieu de 1202 €, mais cette offre est limitée dans le temps.

Galaxy Z Flip 7 : jusqu’à 310 € de réduction jusqu’à la fin du week-end

Tout d’abord, installez l’application Samsung Shop sur votre smartphone (Android ou iOS) et cliquez sur le lien ci-dessous pour profiter d’une remise de 10% au panier.

Ensuite, Samsung propose une remise garantie de 100 € pour la reprise d’un ancien smartphone Galaxy. Peu importe l’état de l’appareil (fonctionnel ou non), cette remise s’applique automatiquement au panier.

Et enfin, profitez d’une réduction supplémentaire de 100 € avec le code promo MYPHONE. Il est valable jusqu'au dimanche 26 octobre inclus, et seulement sur le coloris vert d’eau qui est une exclusivité de Samsung Store. Le smartphone passe ainsi à 889,85 €,

Au final, le Galaxy Z Flip 7 bénéficie d’une remise de 310 € en cumulant ces trois offres, sachant que le code promo MYPHONE n’est valable que sur le coloris vert d’eau. Pour les autres couleurs, la remise totale est de 210 €.

Les caractéristiques du Galaxy Z Flip 7

Le Galaxy Z Flip 7 s’améliore considérablement par rapport au modèle précédent. Les deux écrans (interne et externe) sont plus grands. Le premier passe ainsi de 6,7 pouces à 6,9 pouces. On reste sur une dalle Dynamic LTPO AMOLED 2X en définition Full HD+, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

L’écran externe quant à lui connait une évolution plus notable, passant à 4,1 pouces au lieu de 3,4 pouces pour le Z Flip 6. Il occupe désormais toute la largeur pour un meilleur confort visuel.

Le smartphone est propulsé par un processeur Exynos 2500 performant, épaulé par 12 Go de RAM. Et enfin, la batterie de 4300 mAh promet plus de 20 heures de lecture vidéo.