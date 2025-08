Vous voulez vous offrir la toute dernière Galaxy Watch 8 Classic ? Si c'est le cas, sachez que Boulanger profite du premier week-end du mois d'août 2025 pour baisser fortement le prix de la montre connectée Samsung. Au total, vous pouvez économiser 230 euros grâce à une offre venant du site e-commerce français.

Près d'un mois après avoir été dévoilée par Samsung, la Galaxy Watch 8 Classic fait l'objet d'une grosse chute de prix chez Boulanger. Proposée dans un coloris noir, la montre connectée du géant coréen est à 379,99 euros au lieu de 529,99 euros. Les 150 euros de réduction sont obtenus grâce à une première remise immédiate de 50 euros et à une deuxième remise de 100 euros en saisissant le coupon WATCH8C avant la validation définitive de la commande.

En plus de cette double réduction valable jusqu'à ce dimanche 3 août 2025, Boulanger suggère aussi un bonus de reprise de 80 euros à valoir sur un ancien appareil usagé. En prenant en compte ce rabais supplémentaire, la Samsung Galaxy Watch 8 Classic revient alors à 299,99 euros seulement.

Quelles sont les caractéristiques de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic ?

Concernant ses caractéristiques, la Watch 8 Classic de la gamme Galaxy est dotée d'un écran Super AMOLED de 1,34 pouce avec une définition de 438 × 438 pixels, une densité de 327 ppi et une luminosité de 3000 nits. La montre connectée de Samsung possède également un processeur Exynos W1000, une mémoire vive de 2 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go, le système d'exploitation One UI 8.0 Watch basé sur Wear OS 6, ainsi qu'une batterie de 445 mAh lui assurant une durée d'utilisation de 30 heures avec l'Always-On Display activé.

Les futurs propriétaires de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic trouveront aussi la technologie sans fil Bluetooth 5.3, une résistance IP68 jusqu'à 50 mètres, le Wi-Fi, le NFC et le GPS. Pour terminer, l'objet connecté dispose de plusieurs capteurs tels que l'accéléromètre, l'altimètre, le gyroscope, la luminosité, le capteur géomagnétique, le capteur PPG, le capteur ECG et le capteur BIA.