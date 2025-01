Galaxy S25 vs iPhone 16 : quel est le meilleur smartphone premium compact ?

Le Galaxy S25 et l'iPhone 16 représentent l'offre compacte de Samsung et d'Apple dans le segment mobile premium. Design, écran, performances, IA, autonomie, photo, logiciel et prix, lequel des deux est le meilleur ? C'est ce que nous analysons dans ce comparatif.

Samsung vient de présenter officiellement sa nouvelle série de smartphones haut de gamme Galaxy S25 lors de sa traditionnelle conférence Unpacked de début d'année. Dans cet article, nous avons décidé de comparer le Galaxy S25 de base à l'iPhone 16 d'Apple. Les deux modèles sont effet en concurrence directe sur le segment des mobiles premium à format compact. L'un de ces appareils est-il clairement meilleur que l'autre ? Lequel correspond le mieux à vos besoins spécifiques ? Découvrez les réponses à ces questions dans notre comparatif entre le Galaxy S25 et l'iPhone 16.

Design : avantage Galaxy S25

En réduisant l'épaisseur du Galaxy S25 de 4 mm par rapport au Galaxy S24, Samsung accroit son avance sur Apple en matière de finesse. Le Galaxy S25 n'est épais que de 7,2 mm, contre 7,8 mm pour l'iPhone 16, ce qui impacte directement le confort de la prise en main. Le smartphone de Samsung est aussi légèrement moins long et large que son rival, alors même qu'il embarque un plus grand écran, grâce à des bordures plus fines que sur l'iPhone 16. En outre, le poinçon central de Samsung pour loger la caméra frontale est bien plus discrète que le Dynamic Island d'Apple, qui accueille les capteurs de Face ID.

Au dos, c'est une question de goût, mais l'on apprécie mieux l'intégration des capteurs photo sur le Galaxy S25. Les modules s'incorporent plus naturellement que sur l'iPhone 16, donc le bloc photo est particulièrement saillant. Pour le cadre, on retrouve des tranches plates et des coins arrondis de part et d'autre, une conception classique ces derniers temps. Les deux produits sont constitués d'aluminium, avec une protection en verre sur le dos, et sont certifiés IP68 pour la résistance à l'eau et aux poussières.

Le Galaxy S25 affiche un indice de réparabilité de 8,5/10 et l'iPhone 16 de 7/10. Le mobile de Samsung est donc plus facile à réparer soi-même, sans avoir à passer par la case SAV ou de solliciter les services d'un réparateur tiers.

Écran : toujours pas de 120 Hz sur l'iPhone, vraiment ?

L'affichage du Galaxy S25 est un peu plus grand que celui de l'iPhone 16, avec une diagonale d'écran de 6,2 pouces pour le premier et de 6,1 pouces pour le second. La dalle Dynamic LTPO AMOLED 2X du smartphone de Samsung profite d'une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels, pour une densité d'environ 416 pixels par pouce. La résolution est supérieure sur l'iPhone 16, les 2 556 x 1 179 pixels de son écran Super Retina XDR OLED lui octroyant à peu près 460 pixels par pouce.

Apple reste par contre toujours aussi pingre sur la fréquence de rafraîchissement, encore bloquée à 60 Hz sur cette génération. L'iPhone 16 ne bénéficie pas non plus de la fonctionnalité Always-On Display, réservée à l'iPhone 16 Pro. Le Galaxy S25 monte lui jusqu'à 120 Hz, avec bien entendu la présence de l'Always-On Display.

Le ratio d'écran est identique (19.5:9), le HDR est confié à la technologie HDR10+ chez Samsung et au Dolby Vision chez Apple. La luminosité annoncée doit être plus forte sur le Galaxy S25, mais des tests plus approfondis permettront de le confirmer ou non en conditions réelles.

Performances : Samsung rattrape son retard ?

Les smartphones Android ont historiquement toujours un train de retard sur les iPhone en termes de performances brutes. Mais sur cette génération, l'écart devrait se réduire en partie. Le Galaxy S25 est équipé d'une puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy gravée en 3 nm, une version personnalisée du Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Ce SoC est très attendu, car il embarque pour la première fois sur smartphone les nouveaux cœurs CPU Oryon. D'après les premiers benchmarks, le gain de puissance est notable, même si cela ne devrait pas suffire à rivaliser avec l'iPhone 16 et sa puce A18, elle aussi en gravée en 3 nm.

Toutes les configurations de Galaxy S25 embarquent 12 Go de RAM, qui sont notamment nécessaires pour alimenter les nombreuses fonctionnalités d'IA proposées par le mobile. Une telle quantité de mémoire vive permet aussi de profiter d'une expérience plus fluide en multitâche. L'iPhone 16 se contente de 8 Go de RAM, mais on sait qu'Apple est un expert de l'optimisation et que ses mobiles restent très performants en toutes circonstances, même face à des appareils mieux dotés sur le papier.

Les deux constructeurs offrent les mêmes options de stockage : 128, 256 ou 512 Go. Samsung a recours à la technologie UFS 4.0, Apple au NVMe. Le transfert de fichier par câble est plus rapide sur le Galaxy S25, qui est équipé d'une connectique USB-C 3.2, qui offre des débits plus rapides que le port USB-C 2.0 de l'iPhone 16. Pour la connectivité sans fil, le Wi-Fi 7, la 5G et le NFC sont présents sur les deux modèles. Le Galaxy S25 dispose d'un standard Bluetooth un peu plus récent (5.4 contre 5.3).

Intelligence artificielle : la vrai plus-value du Galaxy S25 ?

Samsung travaille en étroite collaboration avec Google pour être un pionnier de l'IA sur smartphone. Avec son Galaxy S25, le constructeur va mettre à disposition des utilisateurs des fonctionnalités particulièrement avancées. Un super assistant est disponible pour répondre à vos requêtes, exploitant Gauss, Gemini ou Bixby en fonction de ce qui est le plus pertinent. Les commandes peuvent être dictées en langage naturel et le système pousse des suggestions personnalisées et circonstancielles pour améliorer l'expérience.

L'Action CrossApp permet d’effectuer plusieurs actions en chaine avec une seule commande vocale. Pour l'instant, seules six applications sont compatibles (quatre apps de Samsung, WhatsApp et Spotify), d'autres suivront prochainement. Cette fonction sera lancée en français le 7 février 2025.

La Now Bar est une barre de notification intégrée à l’écran de verrouillage, qui affiche des résultats sportifs, l'itinéraire en temps réel, de l'info trafic, l'horloge, les contrôles audio… Le Now Brief fournit quant à lui un résumé quotidien et personnalisé des informations pertinentes, récentes ou à venir. Deux récapitulatifs sont générés par jour.

La fonction Entourer pour chercher devient contextuelle, analysant le contenu de la capture pour proposer des interactions pertinentes : copier du texte, chercher un objet, téléphoner à un numéro… On obtient aussi des suggestions de routine basées sur ses habitudes pour ses accessoires domotiques connectés compatibles SmartThings.

Pour le multimédia, une gomme audio (manuelle ou automatique) supprime ou réduit les sons ambiants : voix, musique, vent, bruit, foule et nature. Un montage de ses photos ou vidéos peut être créé par IA avec les meilleurs moments mis en avant. Pour les photos de groupe, l'IA choisi pour chaque personne individuellement son meilleur visage. Enfin, des outils de création permettent de générer des images à partir d'une invite texte, d'un dessin, d'un visuel ou d'une combinaison de ces éléments. Des stickers peuvent être créés ainsi pour l'app Messages.

Samsung a un coup d'avance sur Apple en matière d'IA. Apple Intelligence n'arrive en français qu'à partir d'avril 2025 sur l'iPhone 16. Nous ne savons pas encore si toutes les fonctionnalités annoncés pour la langue anglaise seront disponibles dès le lancement pour nous. On attend une Siri plus intelligente, de l'IA générative, de la recherche de fichiers ou de photos intelligente ou encore le tri par priorité des emails.

Autonomie : la capacité de la batterie ne fait pas tout

Dû à leur format compact, les deux smartphones embarquent une petite batterie, d'une capacité de 4 000 mAh pour le Galaxy S25 et de 3 561 mAh pour l'iPhone 16. Clairement, il s'agit d'un point faible pour les deux modèles. Il faudra attendre un test en profondeur du Galaxy S25 pour connaître son autonomie réelle et pouvoir la comparer à celle de l'iPhone 16.

La recharge est assez lente des deux côtés, avec une puissance aux alentours des 25 W en filaire. Si vous utilisez la recharge sans fil, les deux appareils supportent 15 W avec des chargeurs compatibles Qi suffisamment puissants. L'iPhone 16 peut monter jusqu'à 25 W en charge par induction si vous avez recours au protocole MagSafe, ce qui nécessite d'investir dans un produit spécifique.

Photo : le téléobjectif fait la différence

Le Galaxy S25 revient avec un triple capteur photo, composé d'un grand-angle de 50 MP, d'un ultra grand-angle de 12 MP et d'un téléobjectif de 10 MP. Ce dernier permet d'obtenir un zoom optique 3x, tandis qu'il est possible d'obtenir un zoom 2x en taillant dans l'optique principale.

L'iPhone 16 est toujours dépourvu de téléobjectif, fonction réservée aux modèles Pro, ce qui le prive d'un véritable zoom optique. Il est par contre possible de jouer avec la longueur focale du capteur grand-angle de 48 MP afin de resserrer le champ de vision. Un capteur ultra grand-angle de 12 MP vient compléter cette configuration photo, que l'on trouve un peu faible relativement au tarif du smartphone.

Là encore, un test photo du Galaxy S25 permettra de situer plus précisément le mobile par rapport à l'iPhone 16. Mais si l'on se base sur les clichés produits par le Galaxy S24, le nouveau modèle devrait logiquement être supérieur à l'iPhone 16 en photo.

Logiciel : Android ou iOS, un choix cornélien

Choisir entre un smartphone de Samsung et un iPhone d'Apple, c'est aussi (et surtout) opter pour Android ou iOS. Le Galaxy S25 est livré sous One UI 7, la surcouche maison du fabricant basée sur Android 15. L'iPhone 16 est quant à lui livré sous iOS 18. Nous vous invitons à lire nos dossiers respectifs sur ces deux versions pour vous faire une idée de ce qu'ils proposent.

Samsung promet au moins sept ans de mises à jour et de patchs de sécurité pour son Galaxy S25. De son côté, Apple ne communique pas de durée garantie de support logiciel, mais on sait que le constructeur est très sérieux dans le suivi de ses iPhone. iOS 18 est par exemple compatible avec les iPhone XS, XS Max et XR sortis en 2018.

Prix : l'iPhone 16 est plus cher

Voici les tarifs des différentes configurations des Galaxy S25 et iPhone 16 :

Galaxy S25 :

128 Go : 899 euros

256 Go : 959 euros

512 Go : 1 079 euros

iPhone 16 :

128 Go : 969 euros

256 Go : 1 099 euros

512 Go : 1 349 euros

Comme vous pouvez le constater, l'iPhone 16 est systématiquement plus cher que le Galaxy S25. Et plus le volume de stockage augmente, plus la différence de prix est importante. C'est bien connu, Apple fait payer très cher pour obtenir une plus grande quantité de mémoire. Ajoutons de surcroît que Samsung lance régulièrement des offres promotionnelles avec des remises tarifaires ou des accessoires offerts, ce qui n'est pas le cas pour les iPhone.

Conclusion : un meilleur rapport qualité-prix en faveur du Galaxy S25

À moins de vouloir absolument un mobile sous iOS, le Galaxy S25 nous paraît être un meilleur choix que l'iPhone 16. Il est plus complet avec son écran 120 Hz, son téléobjectif et ses fonctions d'IA, tout en étant sensiblement moins cher. En termes de rapport qualité-prix, il surpasse clairement l'iPhone 16.