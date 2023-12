Galaxy S24 : les prix des smartphones se précisent à quelques semaines du lancement officiel

Les Galaxy S24 ne sont attendus que pour le début de l’année prochaine, mais avant cela, on en sait désormais un peu plus sur les tarifs envisagés par Samsung pour tous les smartphones de la série.

Plus que quelques semaines à patienter avant l’arrivée des Galaxy S24 en France. Comme d’habitude, les smartphones haut de gamme de nouvelle génération de Samsung promettent d’être de véritables références pour toute l’année 2024, notamment grâce à l’arrivée d’une IA embarquée.

Samsung espère d’ailleurs vendre beaucoup plus de Galaxy S24 l’année prochaine, puisque selon les informations du média coréen HankYung, l’entreprise aurait augmenté la production des appareils d’au moins 10% par rapport aux Galaxy S23. Samsung entend donc convaincre les clients avec ses Galaxy S24, alors à quels tarifs peut-on les attendre ?

Samsung ne devrait pas augmenter les prix des Galaxy S24 en 2024

Toujours selon HankYung, Samsung aurait pris la décision de geler les tarifs des Galaxy S24. En d’autres termes, le géant coréen envisagerait le vendre les smartphones aux mêmes prix que les Galaxy S23 avant eux. Aucune augmentation ni aucune réduction des tarifs ne serait donc à attendre.

On aurait donc en France un Galaxy S24 débutant à 959 euros, un Galaxy S24+ à partir de 1219 euros et un Galaxy S24 Ultra à pas moins de 1419 euros. Si l’absence d’augmentation est une bonne nouvelle, on peut regretter le fait que Samsung n’ait pas décidé de s’aligner sur Apple et de baisser ses tarifs en Europe. Pour rappel, l’iPhone 15 Pro Max est désormais légèrement plus cher, à partir de 1479 euros, et cette faible différence de prix pourrait bien jouer en la défaveur du géant coréen.

Quoi qu’il en soit, malgré l’arrivée de matériaux plus premiums tel que du titane dans la version S24 Ultra, Samsung aurait réussi à ne pas augmenter les tarifs en optant pour des processeurs Exynos 2400 pour ses Galaxy S24 et S24+. Ces derniers sont bien moins chers que les Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, mais ne devraient pas être aussi performants. Il reste donc à voir quelles seront les différences réelles entre les deux puces signées Samsung et Qualcomm.