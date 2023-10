Galaxy S24 Ultra : Samsung veut améliorer la qualité sonore en changeant le design du haut-parleur

Samsung travaillerait actuellement sur l’amélioration de la qualité sonore de son prochain Galaxy S24 Ultra haut de gamme, et cela devrait vraisemblablement arriver grâce à une modification du design de l’appareil.

Il y a quelques semaines maintenant, le célèbre leaker OnLeaks dévoilait en avance le design du prochain Galaxy S24 Ultra de Samsung. L’apparence de l’appareil sera presque identique à la génération précédente, mais on devrait tout de même retrouver quelques changements assez discrets, mais qui pourraient bien avoir un impact assez significatif sur les performances.

Le leaker Ice Universe vient de dévoiler un nouveau rendu 3D du prochain smartphone haut de gamme de Samsung, et révèle au passage que Samsung va modifier le design du haut-parleur sur la tranche inférieure du smartphone. Plutôt que d’avoir un haut-parleur caché derrière des perforations, le géant coréen va cette fois-ci opter pour une longue bande ouverte.

Le haut-parleur du Galaxy S24 Ultra va avoir droit à un nouveau design

L'utilisation de trous pour les haut-parleurs peut donner à l'appareil un aspect plus net et plus rationalisé. Ils aident également le smartphone à être plus résistant à l’eau et à la poussière, car il ya moins de composants exposés susceptibles d'être endommagés par l'eau. Cependant, l'utilisation de trous pour les haut-parleurs peut poser des problèmes techniques, comme le maintien de la qualité audio et la garantie que le son n'est pas étouffé.

En utilisant une longue bande ouverte plutôt que des perforations, Samsung pourrait donc bien améliorer la qualité sonore du Galaxy S24. En supprimant les différents orifices, le son sortant des haut-parleurs ne sera plus bloqué, et pourrait donc bien apparaître plus fort qu’avant. Évidemment, la puissance sonore n’est pas toujours synonyme de qualité, mais elle fait tout de même partie des caractéristiques importantes sur un smartphone.

Notez d’ailleurs que ce ne sera pas la première fois que Samsung opterait pour une telle solution. Le Galaxy S9 avait déjà adopté ce haut-parleur ouvert plutôt que caché derrière des perforations. Il reste maintenant à savoir si Samsung compte ou non également améliorer la qualité du haut-parleur situé en haut de son smartphone, afin d’équilibrer l’audio de l’appareil lors de l’utilisation du système stéréo.