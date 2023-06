Galaxy S24 : trois smartphones sont prévus, avec quelques changements importants

Au début de l’année 2024, Samsung prévoirait de lancer trois smartphones haut de gamme dans la série Galaxy S24, soit le même nombre de modèles que la génération précédente. Cependant, il faut s’attendre à quelques nouveautés.

Cela fait maintenant de nombreuses années que Samsung est habitué à sortir trois smartphones haut de gamme en début d’année, et la fournée de 2024 ne devrait pas être une grande surprise. Les prochains flagship du géant coréen font déjà parler d’eux, puisque SamMobile et GalaxyClub ont déjà découvert les noms de tous les modèles.

D’après eux, la série Galaxy S24 sera nommée « Muse », et trois appareils sont pour l’instant prévus. Le Galaxy S24 Ultra porte le nom de code « Muse3 », ce qui suggère que les Galaxy S24 et S24 Plus se font appeler « Muse1 » et « Muse2 » en interne. Pour rappel, la série Galaxy S20 avait pour nom de code ” Hubble “. La série Galaxy S21 avait pour nom de code “Unbound”, tandis que la série Galaxy S22 portait le nom de code “Rainbow”. Enfin, le nom de code de la série Galaxy S23 était “Diamond”.

La série Galaxy S24 est toujours composée de trois smartphones

Plusieurs rapports précédents avaient laissé entendre que Samsung allait peut-être abandonner son modèle « Plus », notamment en raison de ventes plus faibles que les autres smartphones de la série. Cependant, compte tenu des noms de code découverts, tout porte à croire qu’un modèle Plus fera également son apparition d’ici quelques mois maintenant.

En plus du nombre de smartphones dans la série S24, nos confrères ont également eu l’occasion de confirmer un changement important qui est attendu sur la partie photo des Galaxy S24 Ultra. Alors que certains rapports affirmaient que Samsung supprimerait l’une des caméras, le fabricant coréen va finalement se contenter de remplacer un capteur.

En effet, plutôt que de proposer un téléobjectif 3X et un périscope 10X, en plus des caméras principale et ultra grand-angle, Samsung va changer les longueurs focales offertes. Le téléobjectif va désormais permettre un zoom optique 5X plutôt que 3X, ce qui devrait rendre le smartphone toujours plus polyvalent.

Samsung vient de mettre à jour ses Galaxy S23 pour ajouter une nouvelle fonctionnalité : un zoom 2X sans perte assuré par la caméra principale. Compte tenu de l’arrivée d’un zoom 2X, le zoom optique 3X devient alors moins intéressant, puisqu’il est offert par un capteur bien moins performant que la caméra principale. Le passage à un capteur 5X devrait donc permettre de résoudre cette redondance.

Source : GalaxyClub