Galaxy S24 : vers un retour de la puce Exynos dans le haut de gamme de Samsung ?

La question du processeur qui équipera les Galaxy S24 inquiète de plus en plus les utilisateurs et les analystes. D’après de récentes fuites, il se pourrait que la puce Exynos fasse son grand retour après son absence sur les modèles précédents, au moins sur le modèle standard. Pour le moment, il est difficile d’affirmer la chose avec certitude.

En 2022, une petite révolution s’est opérée sur la gamme phare des smartphones Samsung. Pour la première fois depuis plusieurs années, le processeur Snapdragon a remplacé la puce Exynos sur le marché européen, ce qui a permis aux utilisateurs d’enfin profiter des meilleures performances offertes par celui-ci. Autant dire qu’à partir de maintenant, il va être difficile de retourner en arrière.

C’est pourtant bien ce qu’il pourrait se passer avec les Galaxy S24. D’après un récent rapport de ZDNET Korea, la transition se serait très mal passée au sein de la division Exynos, qui grincerait aujourd’hui des dents face à la forte baisse de son activité suite à la décision de Samsung. Au point, peut-être, de tout faire pour signer son retour sur le Galaxy S24.

Le Galaxy S24 standard pourrait être propulsé par une puce Exynos

C’est en effet ce qu’affirme un autre leaker, RGcloudS. Selon lui, seul le modèle standard serait équipé d’une puce Exynos. Les Galaxy S24 Plus et Ultra, quant à eux, garderont bien le Soc Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, comme annoncé précédemment dans plusieurs rapports. Cette décision serait somme toute assez logique de la part du constructeur coréen, qui maintiendrait ainsi les performances de ses modèles les plus coûteux au niveau maximal.

Ceci étant dit, et plus que jamais, il convient de prendre ces informations avec d’immenses pincettes. Le leaker mentionné ne s’étant pas encore montré digne de confiance, il est encore trop tôt pour tirer la sonnette d’alarme. D’autant que le rapport de ZDNET Korea explique simplement que les pressions exercées par la division Exynos ” visent à étendre ses activités avec une gamme de produits applicables à tous les segments de la série Galaxy », et non que son processeur sera bien présent sur la série S24.

Source : ZDNET Korea