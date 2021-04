LG se retire du marché des smartphones, c’est officiel

LG annonce dans un communiqué de presse la fermeture de sa division smartphones qui enchaîne les pertes depuis le second trimestre 2015. Le groupe cite le renforcement de l'environnement concurrentiel dans le secteur des smartphones. La fermeture de la division s'étalera jusqu'au 31 juillet 2021 – mais des appareils pourraient encore être dans le commerce passé cette date et la prise en charge se poursuivra pendant une durée variable selon les régions. L'avenir du smartphone à écran enroulable récemment présenté par la firme est incertain.

LG annonce officiellement ce dont on se doutait depuis des semaines voire des années : la fermeture de sa division smartphones. L'histoire de LG dans le secteur a pourtant été marquée par beaucoup d'innovation. LG est le premier à avoir lancé un smartphone avec capteur grand angle, le LG G5 et l'un des seuls constructeurs à s'engager depuis aussi longtemps autour des innovations audio mobiles, comme avec le Quad DAC et des paires de haut parleurs stéréo puissantes. On se souvient de LG comme l'un des premiers constructeurs à lancer des smartphones-écrans “borderless”. Mais aussi pour son partenariat avec Google, et les excellents Nexus 4, 5, 5X ainsi que le Google Pixel 2XL qu'ils ont conçus ensemble.

Jusqu'à cette année, avec l'étrange LG Wing, un smartphone à deux écrans dont un coulisse en mode paysage formant une sorte de crucifix high-tech – le constructeur est resté fidèle à sa réputation de constructeur innovant jamais effrayé par la perspective de concrétiser des idées nouvelles. Le problème, hélas, c'est que le public est largement resté insensible à ces efforts depuis maintenant six ans. Depuis le second trimestre 2015, la division mobile de LG enchaîne les pertes. Rien qu'en 2020, le département a enregistré une perte nette de plus de 750 millions de dollars américains. La firme avait pourtant pris les décisions difficiles. En 2019 par exemple, plusieurs marchés dont la France annonçaient une “pause” dans leurs activités, pour prendre du recul.

En 2020, néanmoins, des plateformes comme Amazon se remettaient à vendre des smartphones de la marque. LG explique que son inventaire actuel continuera d'être en vente dans la limite des stocks disponibles. La prise en charge (SAV, mises à jour) continuera pendant une durée variable selon les régions. La fermeture de la division mobile devrait être officiellement actée le 31 juillet 2020, mais il est possible que des appareils soient encore dans le commerce pendant un temps passé cette date. On ne sait pas exactement ce que cette annonce signifie pour le premier smartphone à écran enroulable de la marque – même si on se doute que ce n'est sans doute pas une bonne nouvelle pour l'arrivée du produit sur le marché. Des responsables LG expliquaient encore en coulisses il y a quelques semaines que le smartphone serait mis en vente dans le courant de l'année 2021.