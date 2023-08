Samsung : un capteur photo de 440 MP serait en préparation pour 2024

Sur X, anciennement Twitter, un leaker affirme que Samsung prépare 3 capteurs photo pour 2024. L'un d'eux afficherait une définition de 440 mégapixels, plus de deux fois celle du Galaxy S23 Ultra, déjà très performant.

Quand on pense à Samsung, on a immédiatement en tête sa gamme de smartphones. Vous savez aussi sûrement que le constructeur coréen propose des réfrigérateurs ou des micro-ondes. Ce qu'on oublie parfois, c'est que la marque est parmi les meilleurs fabricants de capteur photo au monde avec Sony. Plutôt que de se fournir chez la concurrence, Samsung créé les siens et en équipe ses appareils (ou d'autres).

En début d'année, le géant de la Tech dévoilait son tout nouveau capteur de 200 MP. Une définition bien au-dessus de la génération précédente et ses 108 MP “seulement”. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir ce qu'il avait dans le ventre puisqu'il est embarqué sur le Galaxy S23 Utra. Les clichés qui en résultent sont impressionnants de détails, même si le traitement logiciel ne suit pas forcément. Qu'à cela ne tienne, Samsung veut encore faire mieux, et de beaucoup.

Samsung travaillerait sur un capteur photo de 440 Mégapixels

Selon Revegnus, leaker connu sur X (Twitter), la marque aurait en chantier 3 nouveaux capteurs photo. On note d'abord le ISOCELL HP7 avec sa définition de 200 MP et ses pixels de 0,6 μm. C'est la même taille que sur le capteur du S23 Ultra, dont il serait en toute logique une amélioration. Le ISOCELL GN6 aurait une définition de 50 MP, mais surtout une taille de 1 pouce. Une première pour Samsung qui pourrait en faire bénéficier ses mobiles haut de gamme. On trouve ce type de capteur dans le Xiaomi 13 Pro par exemple.

Lire aussi – Samsung Galaxy S24 Ultra : nouvel écran et nouveau capteur photo, la fiche technique se précise

Enfin, le capteur ISOCELL HU1 afficherait une définition hallucinante de 440 MP. Il est difficile d'imaginer comment Samsung parviendrait à produire un tel capteur sans qu'il soit trop grand pour entrer dans un smartphone. On suppose qu'il sera plutôt destiné aux systèmes avancés d'aide à la conduite présents dans les voitures modernes comme les Tesla.