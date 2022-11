Galaxy S23 Ultra : design, processeur, photo, voici tout ce qui va changer

Les rumeurs sur le Galaxy S23 Ultra se multiplient. Un leaker a posté de nouvelles informations sur le design et le capteur photo du futur smartphone haut de gamme de Samsung. L’occasion idéale de faire un point sur ce que nous savons à son propos, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur.

Vous vous en doutez certainement : Samsung prépare pour le début de 2023, voire la fin de 2022, le lancement de ses nouveaux smartphones haut de gamme : les Galaxy S23. Jusqu’à présent, les rumeurs en compte trois : le S23 standard, le S23+ et le S23 Ultra. Ils vont simplement remplacer les S22, S22+ et S22 Ultra sortis en début d’année. Le positionnement de chaque modèle ne devrait pas changer. Cela veut dire que les changements seront plus de l’ordre du détail que d’une vraie révolution.

Lire aussi – Galaxy S23 Ultra : la taille de la batterie sera identique au S22 Ultra, c’est confirmé

Le Galaxy S23 Ultra, le plus abouti et le plus onéreux de la fratrie, bénéficiera de quelques nouveautés. Nous avons relayé dans nos colonnes plusieurs rumeurs, notamment au sujet du SoC que Samsung installera en son cœur. En effet, la firme coréenne aurait décidé d’abandonner l’usage des Exynos dans ses terminaux haut de gamme. Tous les Galaxy S23 seraient donc équipés de Snapdragon 8 Gen 2 dont l’officialisation est attendue dans les prochaines semaines.

Le Galaxy S23 Ultra bénéficiera d'un nouveau design et d'un mode photo supplémentaire

Ces derniers jours, deux indiscrétions en provenance du compte Twitter du très prolifique leaker Ice Universe reconfirment que le Galaxy S23 Ultra profitera d’un nouveau design et d’un nouveau mode photo. Le premier leak concerne donc l’ergonomie du smartphone : selon le leaker, les bordures seraient moins arrondies que celles du Galaxy S22 Ultra. Plus précisément, la courbure entre une face et une tranche serait plus serrée, presque comme un écran 2.5D. Une fuite précédente affirmait la même chose : il s’agit donc d’une confirmation.

This is the curve of S23 Ultra's middle frame, which looks square. For comparison, S22 Ultra's middle frame curve is rounder. pic.twitter.com/64WZ6pxe7O — Ice universe (@UniverseIce) November 7, 2022

L’autre fuite concerne la photo. Rappelons que le Galaxy S23 Ultra devrait embarquer un capteur de 200 mégapixels, l’ISOCELL HP2 développé chez Samsung. Il s’agit d’une variante plus petite de l’ISOCELL HP1 que vous retrouvez dans le Edge 30 Ultra de Motorola et le Xiaomi 12T Pro. Puisque ce capteur est plus petit, il devra utiliser la technique Quad Bayer, combinant quatre pixels adjacents pour en former un plus gros.

Ice Universe confirme cela en expliquant qu’il sera possible de capturer des images 4:3 en 200 mégapixels, mais aussi en 50 mégapixels. Ce capteur devrait également être capable de capturer des photos en 12,5 mégapixels, combinant 16 pixels adjacents. La définition 50 mégapixels sera donc un juste milieu entre le piqué du 200 mégapixels et la luminosité du 12,5 mégapixels. Rappelons qu'un mode Ultra Stable est également attendu dans le S23 Ultra.