Les Galaxy S23 arriveront en France avec une puce Snapdragon 8 Gen 2, adieu Exynos !

Alors que cela faisait maintenant plusieurs années que Samsung misait sur ses propres processeurs Exynos en Europe pour ses smartphones haut de gamme, on sait désormais que les Galaxy S23 seront tous équipés de puces Snapdragon 8 Gen 2.

Début juillet, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo indiquait que Samsung allait enfin abandonner ses puces Exynos avec sa prochaine génération de smartphones, et cela s’était confirmé avec la signature d’un partenariat entre le géant coréen et Qualcomm fin juillet. Ce dernier avait indiqué que les puces Snapdragon « équiperont davantage d’appareils Samsung haut de gamme dans le monde » par rapport aux années précédentes, et l’entreprise américaine vient de clarifier ce que cela voulait dire.

En effet, Akash Palkhiwala, directeur financier chez Qualcomm, a déclaré dans un communiqué officiel que la part de marché des puces Snapdragon augmentera de 75 % dans les S22 à 100 % pour les S23. Après avoir utilisé des processeurs Exynos depuis maintenant plusieurs années en Europe, Samsung va enfin permettre aux utilisateurs français de profiter de meilleures performances avec les puces de Qualcomm.

Tous les Galaxy S23 auront droit à une puce Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm présentera le 15 novembre prochain sa nouvelle puce haut de gamme Snapdragon 8 Gen 2, qui devrait arriver dès la fin du mois sur le Xiaomi 13 en Chine. On sait que celle-ci utilisera une configuration différente des générations précédentes, puisqu’on retrouvera un cœur (Cortex-X3) cadencé à 3,36 GHz, quatre cœurs (deux Cortex-A715 et deux Cortex-A710) cadencés à 2,8 GHz ainsi que trois cœurs (Cortex-A510) cadencés à 2,0 GHz.

Le Galaxy S23 est d’ailleurs déjà apparu sur le benchmark Geekbench avec un Snapdragon 8 Gen 2, et on a désormais la certitude que tous les utilisateurs profiteront des mêmes performances. On aura également droit pour la première fois à une connectivité Wi-Fi 7, ainsi que des puces UFS 4.0 et de la mémoire vive LPDDR5X.

Alors qu’on pensait que le Galaxy S23 pourrait arriver dès le début du mois de janvier, un nouveau rapport de nos confrères coréens de Chosun a dévoilé que Samsung prévoyait plutôt de lancer ses smartphones au cours de la première semaine de février lors d’un événement à San Francisco. Samsung aurait donc une légère avance sur son calendrier habituel.