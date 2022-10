Samsung Galaxy S23 : la caméra du modèle Ultra aura droit à un mode Ultra Stabilization

Selon un membre de Twitter, la caméra du Samsung Galaxy S23 Ultra devrait jouir d'un mode Ultra Stabilization. Une fonctionnalité qui justifiera probablement la différence avec les modèles de “base”.

On n’en peut plus d’attendre les successeurs des Galaxy S22. Il faut dire que les Galaxy Fold 4 et Galaxy Flip 4, les modèles les plus originaux du fabricant sud-coréen sont désormais commercialisés, et pour les amateurs de beaux smartphones sous Android, il n’y a plus grand chose à se mettre sous la dent.

Le Galaxy S23 Ultra aura la lourde tâche de succéder à ce que d’aucuns considèrent comme le roi des smartphones Android : le Samsung Galaxy S22 Ultra. Avec son excellente autonomie, peut-être le meilleur écran du marché, et sa partie photo au top, il est difficile de prendre le haut de gamme de Samsung en défaut. Si de l’avis général, les Galaxy S23 ne représenteront qu’une évolution incrémentale de la gamme, ils subiront tout de même quelques menus changements. Un petit récapitulatif s’impose donc, car les fuites concernant les Galaxy S23 continuent d’arriver au compte-goutte.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra jouira d'un stabilisateur d'image logiciel

Comme c’est le cas depuis les Galaxy S21, le Galaxy S23 disposera d’un écran Dynamic AMOLED 2X compatible HDR10+ avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz sur tous les modèles. L'un des processeurs disponibles sera très probablement un Snapdragon 8 Gen 2. Le Galaxy S23 Ultra devrait conserver l’emplacement pour le stylet adopté par son prédécesseur. Son design devrait être moins incurvé, ce qui sera surtout visible sur les tranches de l’appareil. Les objectifs à l’arrière seront aussi proéminents que sur les Galaxy S22 et formeront ainsi trois îlots indépendants. Les capteurs en revanche seront plus discrets car intégrés à la coque.

Puisque nous en sommes au rayon photo, parlons de la fuite du jour, qui concerne le Samsung Galaxy S23 Ultra. La caméra de ce dernier devrait bénéficier d’un mode Ultra Stabilization. Si les performances suivent, cela signifie que les utilisateurs du S23 Ultra pourront filmer des travelings d’une extrême fluidité sans avoir recours à un cardan ou autre accessoire de stabilisation. Toutes ces informations sont bien évidemment à prendre au conditionnel. Samsung a pris l’habitude de présenter ses nouveaux Galaxy S lors des événements Unpacked. Ceux-ci sont généralement organisés au mois de février. Il nous reste donc près de 4 mois à attendre pour avoir confirmation des fiches techniques des nouveaux Galaxy S23.