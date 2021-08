Galaxy S22 et S22+ : le téléobjectif sera beaucoup plus performant que celui des Galaxy S21

La nouvelle génération de smartphone Galaxy pourrait bien profiter d’un meilleur téléobjectif à l’arrière, si l’on en croit les informations de nos confrères de SamMobile. Les Galaxy S22 et S22+ pourraient enfin offrir un vrai zoom optique.

Les Galaxy S21 et S21+ ont déçu beaucoup d’utilisateurs cette année sur la partie photo, puisqu’elle n’avait pas beaucoup changé par rapport à l’année précédente. Les smartphones n’offraient même pas de vrai zoom optique, puisque leur téléobjectif de 64 MP était limité à 1.1X à cause une lentille de 29 mm, contre 26 mm pour le capteur principal de 12 MP.

Cela pourrait changer sur la nouvelle génération Galaxy S22 prévue pour le début de l’année 2022. En effet, Samsung aurait presque entièrement changé la configuration photo des Galaxy S22 et S22+, puisqu’ils profiteraient d’un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP.

Les Galaxy S22 et S22+ offriront un zoom optique 3X

Samsung aurait décidé d’introduire un téléobjectif de 10 MP sur ses smartphones, car la vidéo en 8K sera désormais prise en charge par le capteur principal. Ce dernier devrait s’avérer plus performant que celui de la génération précédente. En effet, il permettait aux Galaxy S22 et S22+ d’effectuer un zoom optique 3X, contre 1.1X sur les Galaxy S21 et S21+. D’après SamMobile, il pourrait s'agir du même capteur téléobjectif de 10 MP avec PDAF à double pixel et OIS que l'on retrouve sur le Galaxy S21 Ultra.

Il s’agirait d’un changement majeur pour la série de smartphones, puisque cela rendrait les deux modèles les plus abordables beaucoup plus polyvalents, et donc de nouvelles options à considérer si vous n’avez pas besoin du zoom optique 10X du Galaxy S22 Ultra. Les Galaxy S22 et S22+ se distingueront également de leurs prédécesseurs par leurs écrans plus petits.

Samsung serait également en train de procéder à des tests pour équiper ses smartphones d’une recharge rapide 65 W, contre 25 W sur les modèles actuels. Toutes ces améliorations pourraient contribuer à corriger les défauts majeurs des deux flagships de Samsung. Il faudra probablement attendre encore de nombreuses semaines avant d’en savoir plus à ce sujet.

Source : SamMobile