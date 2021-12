Galaxy S22 : batteries, recharge rapide, prix, découvrez les dernières infos

Les Galaxy S22 continuent de faire parler d'eux sur la toile. Alors que la présentation officielle approche à grands pas, deux des modèles de la gamme sont passés entre les mains d'un organisme de certification, confirmant la taille des batteries et la recharge rapide intégrée. En parallèle, des fuites ont levé le voile sur le prix de départ des fleurons de Samsung.

Les Galaxy S22 viennent d'apparaître dans la base de données de la FCC, Commission fédérale des communications. Cet organisme est chargé d'examiner et de certifier tous les produits électroniques qui seront disponibles sur le marché américain dans un avenir proche. Il n'est pas rare du tout que la FCC révèle des détails sur la fiche technique d'un appareil plusieurs mois avant sa sortie sur le marché.

Comme le montre le site de la FCC, le Galaxy S22 standard est compatible avec la charge sans fil, le Bluetooth, le NFC et la 5G. Apparemment, Samsung prévoit de lancer une nouvelle coque de protection LED View, qui laisse entrevoir l'heure sur l'écran du téléphone quand le clapet de l'étui est refermé. Ce n'est pas une surprise. L'étui LED View fait partie des coques officielles les plus populaires de la marque. Du reste, la FCC n'en dit pas plus sur le futur smartphone.

Une batterie de 4500 mAh avec recharge rapide 25W pour le Galaxy S22+

L'organisme révèle par contre plusieurs détails concernant le Galaxy S22+, le modèle intermédiaire. D'après la FCC, le smartphone est alimenté par une batterie de 4 500 mAh. Comme prévu, le géant de Séoul a revu la taille des accumulateurs à la baisse par rapport aux Galaxy S21. Pour mémoire, le Galaxy S21+, le prédécesseur du S22+, est alimenté par un accumulateur de 4800 mAh. Le S22+ va devoir composer avec une batterie de la même taille que le Galaxy S20+, un smartphone lancé en 2020.

C'est également le cas du S22 standard. D'après les précédentes fuites, le smartphone devrait se contenter d'un accumulateur de 3 700 mAh. A titre de comparaison, le Galaxy S21 standard embarquait une batterie de 4000 mAh. Néanmoins, cette batterie de taille réduite ne signifie pas que l'autonomie sera moindre. D'autres facteurs rentrent en ligne de compte, comme la consommation énergétique des composants (écran, SoC…) ou les optimisations logicielles.

Enfin, la FCC confirme la présence d'une recharge rapide cantonnée à 25W. Pas de recharge 45W au programme sur les modèles moins chers. La recharge 45W serait par contre prévue sur le Galaxy S22 Ultra, l'édition la plus premium. Le groupe sud-coréen aurait d'ailleurs mis au point un nouveau chargeur USB-C à cet effet. Notez que ce n'est pas la première fois que Samsung propose de la recharge 45W sur ses smartphones haut de gamme. Le Galaxy S20 Ultra de 2020 était en effet compatible avec la charge 45W. L'année suivante, Samsung avait cependant fait l'impasse sur cette technologie de recharge, alors que ses concurrents chinois, dont Xiaomi, OnePlus ou Oppo, proposent des recharges beaucoup plus efficaces.

Un prix de départ inchangé par rapport aux Galaxy S21, pas d'augmentation en vue !

Une autre fuite évoque le prix de départ de la gamme. D'après les informations de nos confrères de SamMobile, le Galaxy S22 standard, le modèle qui devrait se vendre le plus d'après Samsung, sera commercialisé au prix de 799 dollars aux Etats-Unis. La marque ne devrait pas augmenter ni réduire ses prix. De fait, on peut s'attendre à ce que la grille tarifaire des Galaxy S ne change pas par rapport à l'année dernière dans la plupart des pays.

En France, le prix de départ devrait donc être fixé à 859 euros. En fonction du modèle et de la configuration choisie (RAM et stockage interne), le tarif grimpera au delà des 1300 euros. Notez que le média souligne que Samsung pourrait encore changer d'avis sur le tarif d'ici le lancement sur le marché. Pour rappel, Samsung devrait annoncer les Galaxy S22 dans le courant de février prochain. La pénurie de puces aurait obligé le fabricant à décaler la date de lancement de quelques semaines. On vous en dit plus dès que possible sur les Galaxy S22. En attendant plus d'informations sur les fleurons de Samsung, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : SamMobile