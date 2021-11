Galaxy S22 Ultra : Samsung proposerait la recharge rapide 45W avec un nouveau chargeur

Alors que les Galaxy S21 devaient tous se contenter d’une recharge rapide maximale de 25 W, la prochaine génération devrait bien proposer une recharge un peu plus puissante de 45 W, comme le prouve l’arrivée d’un nouveau chargeur.

Selon les informations de WinFuture, Samsung serait sur le point de dévoiler deux nouveaux chargeurs. Le premier est nommé « Samsung Power Adapter Trio » (EP-T6530), et offre trois ports USB différents. En effet, on trouve un port USB-C délivrant une puissance maximale de 65 W, un deuxième port USB-C de 25 W ainsi qu’un port USB-A de 15 W. Il pourrait s’agir du chargeur de 65 W qui avait été certifié un peu plus tôt dans l’année.

Ce chargeur serait notamment destiné aux Chromebooks et PC portables Windows de Samsung, puisqu’aucun smartphone du fabricant n’est compatible 65 W. Cependant, le deuxième chargeur, nommé « Samsung 45W US Type-C Power Adapter » (EP-T4510), serait lui bien destiné aux smartphones haut de gamme du fabricant coréen.

Le Galaxy S22 Ultra pourrait se recharger plus vite que le Galaxy S21 Ultra

L’arrivée d’un nouveau chargeur USB-C 45 W chez Samsung indiquerait qu’au moins un des modèles de la série Galaxy S22 sera compatible avec une recharge rapide de 45 W, et il s’agira probablement de la version la plus onéreuse, le Galaxy S22 Ultra.

Ce n’est pas la première fois que Samsung proposera une recharge rapide de 45 W sur ses smartphones, puisque le Galaxy S20 Ultra de 2020 était déjà compatible, mais Samsung avait finalement décidé de limiter son Galaxy S21 Ultra de 2021 à 25 W, comme les autres modèles. La recharge filaire 45 W du Galaxy S20 Ultra avait été beaucoup critiqués, car elle n’était pas beaucoup plus rapide que la recharge 25 W. Cela n’avait pas incité les utilisateurs à débourser davantage pour le chargeur le plus puissant.

L’année prochaine, les clients devront de toute façon acquérir un nouveau chargeur s’ils veulent profiter de cette recharge rapide 45 W. En effet, depuis la sortie des Galaxy S21 en début d’année, Samsung ne fournit plus de chargeur dans la boîte de ses smartphones.

Bien que Samsung envisage d’améliorer sa recharge rapide sur sa prochaine série de smartphones haut de gamme, celle-ci restera moins puissante que la plupart de ses concurrents. En effet, on sait par exemple que Xiaomi prévoit de lancer en 2022 un smartphone avec une recharge rapide de 150 W, qui pourrait remplir une batterie en moins de 15 minutes.

