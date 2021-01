Galaxy S21, S21+, Ultra : oups, les fiches techniques ont encore fuité la veille de la présentation

Une nouvelle fois, les fiches techniques des trois Galaxy S21 ont fuité un jour avant leur présentation officielle. Des images de ce qui semble être la page web des flagships de Samsung sont apparues sur Twitter, mettant ainsi la lumière sur les dernières parts d'ombre qui subsistaient.

Reste-t-il encore des choses à révéler sur les Galaxy S21, S21 + et Ultra ? Les prochains flagships ont fait l'objet de nombreuses fuites ces derniers mois. En début de semaine, des images officielles ont confirmé le design des 3 modèles avant l’annonce. Il y a quelques jours, certaines sources ont affirmé que Samsung prévoit de baisser les prix pour se concentrer son modèle de base.

Quant à leur fiche technique, là encore tout ou presque a déjà été dévoilé. Cela n'a pas empêché Evan Blass d'aller dénicher l'ensemble des caractéristiques des trois Galaxy S21 directement sur le site de Samsung, alors que ces derniers seront présentés officiellement demain. Le célèbre leaker a ainsi révélé tous les détails des smartphones dans une série de tweets.

Toutes les fiches techniques des Galaxy S21 fuitent avant la présentation officielle

Ce n'est pas la première fois que Samsung voit ses smartphones entièrement dévoilés la veille de leur présentation. Rappelez-vous : les caractéristiques techniques du Galaxy S20 FE 5G avaient fuité sur le Web un jour avant sa sortie. Cette fois, et c'est un avantage non négligeable, les informations obtenues comparent directement les smartphones entre eux. Tout en confirmant au passage un nombre considérable d'informations révélées auparavant.

Les dimensions d'écran respectives de 6,2”, 6,7” et 6,8” semblent avérées, tout autant que les performances de batterie : 4000 mAh, 4800 mAh et 5000 mAh. L'Exynos 2100 équipera bien les smartphones sur certains marchés, en compagnie du Snapdragon 888. Les fiches techniques de l'appareil photo se révèlent également exactes, avec un capteur principal de 108 mégapixels pour le S21 Ultra et de 64 mégapixels pour les S21 standard et S21+.

En outre, on apprend que le Galaxy S21 Ultra sera le seul modèle à être compatible avec la WiFi 6E. La rumeur d'un retour au plastique pour la face arrière se confirme elle aussi tandis que le cadre est construit dans le même métal que les précédentes générations. Enfin, on a la confirmation que Samsung ne mettra pas de chargeur dans la boîte.