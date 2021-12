Galaxy S21 FE : une vidéo unboxing dévoile le smartphone plusieurs jours avant sa sortie

Alors que l’on ne connaît pas encore la date exacte de présentation du Galaxy S21 FE, le membre de Reddit u/UnknownWon est parvenu à en obtenir un exemplaire, qu’il nous montre dans une vidéo unboxing. L’occasion de confirmer le design qui a fuité ces derniers jours, ainsi qu’un bon nombre de ses caractéristiques.

Selon toute vraisemblance, le Galaxy S21 FE sera présenté le 4 janvier prochain, pour un lancement au grand public prévu pour le 11 janvier. Mais rien n’est encore certain et le smartphone pourrait finalement être révélé juste après le CES 2022. Quoiqu’il en soit, les utilisateurs feront enfin la connaissance du Galaxy S21 FE, maintes fois repoussé et qui a frôlé l’annulation à plusieurs reprises. Certains ont même eu droit à une petite surprise en avance.

C’est le cas de u/UnknownWon, qui affirme sur Reddit avoir mis la main sur le smartphone. Preuve à l’appui, il a publié une vidéo unboxing de ce dernier. Dans un premier temps, celle-ci permet notamment de confirmer les nombreuses fuites concernant le design et les coloris de l’appareil — ainsi que l’absence du chargeur dans la boîte. Ensuite, l’allumage s’accompagne d’un commentaire de l’utilisateur, qui trouve le firmware plus « léger », « confortable » et même « premium », comparé à son Poco X3.

Le Galaxy S21 FE dévoilé dans ses moindres détails

Suite à cet unboxing, u/UnknownWon a publié une deuxième vidéo dans laquelle il revient plus en profondeur sur le Galaxy S21 FE. Comme l’avaient déjà suggéré de précédentes fuites, le smartphone sera bien alimenté par une batterie 4500 mAh, compatible avec la charge rapide, et proposera 6 Go de RAM accompagnés d’un SoC Snapdragon 888. Du reste, on sait qu’il présentera un capteur selfie 32 MP ainsi qu’un écran AMOLED 6,41 pouces.

D’après u/UnknownWon, ce dernier souffre d’un petit défaut qui affiche une légère teinte verte. L’utilisateur précise en outre qu’il n’est pas possible de régler la balance des blancs dans les paramètres. Enfin, celui-ci nous informe que le scanner d’empreintes digitales est optique, contrairement à celui des Galaxy S21 qui est à ultrasons. Selon plusieurs sources, le smartphone sera commercialisé à partir de 769 €.