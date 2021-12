Galaxy S21 FE : Samsung dévoile le prix en euros avant l’annonce

Samsung vient de lever le voile sur le prix du Galaxy S21 FE (Fan Edition) en euros. En Europe, le smartphone abordable serait proposé au prix de départ de 769 euros. C'est plus que le tarif évoqué par les précédentes fuites.

Initialement attendu dans le courant de l'été dernier, le Galaxy S21 FE (Fan Edition) a été reporté à plusieurs reprises à cause de la pénurie de puces informatiques. Finalement, la présentation du smartphone abordable serait prévue le 4 janvier 2022 dans le cadre du CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas. Sans évoquer le téléphone, Samsung a récemment confirmé la tenue d'une conférence ce jour là.

En amont de la conférence, le site officiel de Samsung Irlande a mis en ligne le prix du Galaxy S21 (FE). En règle générale, la marque ne révèle pourtant la grille tarifaire de ses produits que lors de l'annonce officielle. On notera que le prix reste affiché sur le site irlandais. Il ne s'agit donc pas d'une erreur commise par un employé.

Un prix de départ de 769 euros pour le Galaxy S21 FE

En Irlande, le Galaxy S21 FE sera vendu au prix de départ de 769 euros. La version de base comprend 128 Go de stockage interne. Pour la version dotée de 256 Go de mémoire, il faudra débourser 839 euros. Il s'agit visiblement des deux seules configurations qui seront proposées.

Le Galaxy S21 FE serait donc presque aussi cher que le Galaxy S21 ou le Galaxy S22 standard. Aux dernières nouvelles, le S22 d'entrée de gamme sera en effet proposé au prix de 859 euros, du mois sur le marché français. C'est moins de 100 euros de plus que le S21 FE, qui est positionné plus milieu de gamme.

Evidemment, les prix mis en avant par Samsung Irlande sont susceptibles de varier de plusieurs dizaines d'euros en fonction des pays. Chaque pays européen applique en effet des taxes locales différentes sur les produits importés. La fuite donne néanmoins une idée assez précise du prix qui sera affiché en France.

Notez d'ailleurs qu'une précédente fuite table sur un prix moins élevé dans certains pays d'Europe, dont l'Allemagne. D’après WinFuture, le Galaxy S21 FE arriverait en Europe à un prix de 649 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 699 euros pour la version avec 256 Go de stockage. On vous en dit plus dès que possible sur les tarifs en France. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.