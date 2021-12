Samsung Galaxy S21 FE : le smartphone sera livré avec Android 12, voici pourquoi c’est important

Après plusieurs mois d’attente et de nombreux reports successifs, l’arrivée du Galaxy S21 FE est désormais imminente. Avant sa présentation officielle, on sait désormais qu’il sera le premier smartphone de Samsung à être commercialisé avec Android 12.

D’après un rapport de SamMobile, le Galaxy S21 FE serait le premier à être livré avec Android 12. D’habitude, Samsung réserve cet honneur à la nouvelle génération de smartphones Galaxy, les Galaxy S22, mais il semblerait que la version Fan Edition des Galaxy S21 soit la première à en profiter.

Samsung avait récemment commencé le déploiement d’Android 12 sur ses smartphones Galaxy S21, et la mise à jour a récemment été déployée sur les derniers appareils pliants du fabricant, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Cependant, certains utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de constater que la surcouche One UI 4 basée sur Android 12 détraquait les smartphones pliants.

Le Galaxy S21 FE aura un meilleur suivi que les autres Galaxy S21

Le fait que Samsung lance son Galaxy S21 FE avec Android 12 est loin d’être anecdotique. En effet, le fabricant coréen promet trois ans de mises à jour majeures sur ses smartphones haut de gamme. Cela signifie que contrairement aux Galaxy S21 actuels, lancés sous Android 11 et qui profiteront d’Android 12, 13 et 14, le Galaxy S21 FE devrait être le seul à profiter d’une mise à jour supplémentaire. Il sera donc probablement mis à jour jusqu’à Android 15, qui arrivera en 2024 si Google maintient son calendrier habituel.

Cependant, il faudra attendre plus d’informations à ce sujet pour en être sûrs. Samsung pourrait très bien faire une exception et ne mettre à jour son smartphone que pendant deux ans, s’alignant ainsi sur le rythme des autres Galaxy S21.

Pour rappel, le Galaxy S21 FE devrait être dévoilé le 4 janvier prochain. Il n'y a donc plus que quelques semaines à attendre. On sait déjà tout à son sujet, Samsung étant même allé jusqu’à dévoiler des images officielles du smartphone avant sa présentation officielle. En plus de son design et de ses caractéristiques techniques, on connait également déjà son prix en Europe, l’appareil s’annonce plus abordable que la génération précédente.

Source : SamMobile