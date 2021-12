Galaxy S21 FE : une nouvelle fuite confirme design et coloris peu avant l’annonce

Le Galaxy S21 FE se dévoile à nouveau ! Tandis que la date de la présentation officielle se confirme, un informateur réputé a publié des rendus presse montrant le design et les coloris du smartphone abordable de Samsung.

Le Galaxy S21 FE (Fan Edition), l'édition abordable de la gamme des Galaxy S21, continue de faire parler de lui. Alors que la présentation approche à grands pas, Evan Blass, célèbre leaker de la galaxie smartphone, a publié de nouveaux rendus presse montrant le Galaxy S21 FE sur son compte Twitter.

Sans grande surprise, cette énième fuite corrobore les précédentes images apparues sur la toile, dont les photos promotionnelles en fuite mises en ligne par erreur par Samsung ou les rendus publiés par divers leakers. Le smartphone abordable a été divulgué à une kyrielle de reprises sur Internet.

Le Galaxy S21 FE ressemble aux Galaxy S21 et Galaxy S22

Comme on s'y attendait, le S21 FE est très similaire aux Galaxy S21 lancés début d'année 2021. Sur la face avant du téléphone, on découvre un écran troué dont les bords sont incurvés et courbés. Le trou qui renferme le capteur photo pour les selfies est placé sur le centre de la dalle tactile.

Sur la face arrière, la proximité avec les S21 est encore plus marquée. Samsung mise sur un bloc photo qui ressort de la structure du smartphone. Pour ce bloc photo, Samsung opte cette fois pour du ton sur ton, ce qui rappelle un peu les Galaxy S22 et S22+, récemment apparus sur la toile. Enfin, la fuite signée Evan Blass confirme les quatre coloris qui seront proposés par Samsung. Le groupe sud-coréen va décliner l'appareil dans les couleurs suivantes : vert kaki, blanc, violet et noir.

Aux dernières nouvelles, Samsung présenterait le Galaxy S21 FE dès le mardi 4 janvier 2022. La pénurie de puces informatiques et les difficultés croissantes des chaînes d'approvisionnement ont contraint la marque à différer la présentation de plusieurs mois. Notez que Samsung vient d'ailleurs d'envoyer les invitations pour une présentation le 4 janvier 2022 dans le cadre du CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas. Il est de plus en plus probable que l'entreprise profite du salon de l'électronique pour annoncer le téléphone. Pour mémoire, le smartphone devrait être disponible en quantité limitées et dans une poignée de marchés, dont l'Europe.