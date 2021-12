Galaxy S21 FE : ses caractéristiques techniques sont connues avant le lancement en janvier

Le Galaxy S21 FE ne nous réserve plus aucune surprise, on sait déjà presque tout à son sujet avant son lancement en janvier prochain. Les caractéristiques techniques du smartphone ont à nouveau fuité.

Juste après avoir dévoilé le prix du Galaxy S21 FE en Europe, le journaliste allemand Roland Quandt a publié sur Twitter toutes les caractéristiques techniques du modèle américain du smartphone. Celui-ci sera presque identique au modèle européen, mais il utilise un processeur Snapdragon 888 de Qualcomm plutôt qu’un Exynos 2100.

Roland Quandt confirme que le flagship killer de Samsung utilisera un écran de 6,5 pouces FHD+ OLED, contre 6,2 pouces pour le Galaxy S21 classique. Le smartphone sera alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 45 W, contre seulement 25 W pour le Galaxy S21 Ultra. De plus, on sait que la puce sera accompagnée de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage sur la configuration la plus basse, mais il devrait également y avoir une autre variante avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Galaxy S21 FE n’utilise pas les mêmes capteurs photo que le S21

Contrairement au Galaxy S21 qui utilise 3 capteurs de 12 MP, 12 MP et 64 MP, le Galaxy S21 FE utilisera lui 3 capteurs de 12 MP, 12 MP et 8 MP. Il s’agira respectivement d’un capteur principal, un capteur ultra grand-angle ainsi qu’un téléobjectif qui devrait offrir un zoom optique 2X. À l’avant, la partie selfie sera assurée par un capteur de 32 MP, contre seulement 10 MP sur le Galaxy S21 classique.

On apprend également que le Galaxy S21 FE sera livré avec Android 11, plutôt qu’Android 12. Pourtant, Samsung a récemment commencé à mettre à jour ses smartphones haut de gamme Galaxy S21 vers la nouvelle surcouche One UI 4, qui est basée sur Android 12. On s’attend donc à ce que le Galaxy S21 FE reçoive rapidement une mise à jour après sa sortie le 4 janvier 2022.

Enfin, d’après les informations de Roland Quandt, le smartphone devrait coûter 699 dollars outre-Atlantique. Cependant, le journaliste avait déjà dévoilé hier que le Galaxy S21 FE était attendu à partir de 649 euros en Europe, et 699 euros pour sa version la plus onéreuse. Le prix pourrait être légèrement différent en France à cause des taxes, mais il faudra attendre le lancement pour en être sûrs.