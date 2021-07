Galaxy S21 FE : écran 120 Hz et batterie 4 370 mAh…découvrez la fiche technique avant l’annonce

Le Galaxy S21 FE continue d'apparaître sur la toile. Alors que le lancement a été reporté de plusieurs mois, le smartphone abordable est apparu dans la base de données d'un organisme de certification chinois. Cette énième fuite dévoile les éléments clés de la fiche technique du futur téléphone de Samsung.

Le Galaxy S21 FE vient d'apparaître sur le site de la la TENAA, un organisme de certification chinois chargé d'analyser tous les appareils qui seront vendus en Chine. Le passage sur le site de la TENAA confirme généralement l'arrivée imminente d'un nouveau terminal.

En dépit des retards engendrés par la pénurie de puces informatiques, Samsung prépare donc le lancement de son smartphone abordable. Aux dernières nouvelles, le géant de Séoul ne présenterait cependant pas le S21 FE avant le mois d'octobre. Initialement, le constructeur ambitionnait de révéler ce nouveau Galaxy S21 lors de la conférence Unpacked du 11 août 2021. Finalement, cette conférence sera exclusivement consacrée aux Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

L'écran 120 Hz du Galaxy S21 FE est confirmé

La TEENA dévoile une partie de la fiche technique du Galaxy S21 FE. Le téléphone est construit autour d'un écran Full HD+ de 6,4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Comme les autres S21, cette édition moins chère proposera un taux de rafraîchissement élevé, idéal pour les amateurs de jeux vidéo sur mobile. L'écran 120 Hz était déjà présent sur le S20 FE de l'an dernier. Sans surprise, Samsung utilise une dalle tactile trouée.

Le smartphone abordable est alimenté par une batterie de 4 370 mAh. Les précédentes fuites tablent sur une recharge rapide de 45W, contre seulement 25W sur le S21 Ultra pourtant plus haut de gamme. La base de données de la TEENA révèle aussi les dimensions du Galaxy S21 FE. Le téléphone mesure 155.7×74.5×7.9mm. Enfin, on apprend sans grande surprise que le smartphone tourne sous Android 11.

Compatible avec la 5G, le smartphone devrait être propulsé par des chipsets différents en fonction du marché sur lequel il est vendu. En Europe et aux Etats-Unis, Samsung devrait miser sur le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm. En fonction des difficultés de production, le groupe pourrait équiper certaines versions d'un SoC Exynos 2100.

Les fuites tablent sur 6 ou 8 Go de RAM, comme le montrent plusieurs benchmarks. On vous en dit plus dès que possible sur le S21 abordable. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.