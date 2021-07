Galaxy S21 FE : Samsung lancera aussi une version avec Exynos 2100

Le Galaxy S21 FE (Fan Edition) fait à nouveau parler de lui. Alors que le lancement du smartphone est encore incertain, une fuite est venue prophétiser l'arrivée d'une version alimentée par une puce Exynos 2100. Contrairement aux précédentes rumeurs, Samsung ne tablerait pas uniquement sur le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm.

Au cours des derniers mois, le Galaxy S21 FE, une quatrième déclinaison de la gamme des S21, est apparu à de multiples reprises sur la toile. La plupart des fuites affirment que le téléphone abordable sera exclusivement propulsé par le SoC Snapdragon 888, l'un des derniers processeurs haut de gamme de Qualcomm.

Plusieurs benchmarks d'un S21 FE avec Snapdragon 888 ont d'ailleurs été mis en ligne sur Geekbench. Aux dires des leakers et des médias spécialisés, Samsung aurait décidé de faire l'impasse sur le SoC Exynos 2100, le chipset maison qui assure les performances des autres S21 vendus en Europe et en Corée du Sud.

Un Galaxy S21 FE avec puce Exynos 2100 est dans les cartons de Samsung

Ce 30 juin 2021, un rapport venant d'un média sud-coréen appelé MK évoque pourtant l'arrivée d'un Galaxy S21 FE avec Exynos 2100. Face aux difficultés de production rencontrées par Qualcomm, Samsung aurait décidé d'équiper certains modèles d'une puce de son cru. Le média affirme détenir des informations exclusives provenant de sources proches de l'industrie.

D'après le rapport, les smartphones alimentés par un Snapdragon 888 seront commercialisés aux Etats-Unis, en Europe et dans une poignée d'autres pays. Par contre, les versions Exynos 2100 ne seront pas vendues sur le marché européen et américain. En France, nous aurions donc droit au S21 FE avec Snapdragon 888 quoi qu'il arrive. Néanmoins, il est toujours possible que le géant de Séoul change son fusil d'épaule d'ici le début de la production de masse.

Pour mémoire, Samsung a été contraint de reporter le lancement du Galaxy S21 FE au quatrième trimestre 2021 à cause de la pénurie de puces qui frappe toute l'industrie. Un lancement en octobre serait actuellement envisagé. Privé de puces, la marque pourrait commercialiser le téléphone en quantités limitées. De même, il est encore possible que Samsung réserve le smartphone à certains marchés, dont l'Europe.

Source : MK