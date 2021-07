Le Galaxy S21 FE continue de livrer tous ses secrets. Plusieurs mois avant l'annonce officielle, un informateur ultra réputé a mis en ligne une vidéo montrant le design complet du smartphone. Sans surprise, le téléphone abordable s'annonce très proche des Galaxy S21. La fuite dévoile aussi les 4 coloris choisis par Samsung sous toutes les coutures.

Ce 7 juillet 2021, Evan Blass, informateur renommé du monde du smartphone, a publié 4 vidéos mettant en scène le Galaxy S21 FE sur son compte Twitter. Chaque séquence montre le smartphone abordable en 360 degrés et montre un coloris précis.

Sur base des animations d'Evan Blass, nos confrères d'Android Authority ont réalisé une vidéo qui compile les séquences (visible ci-dessous). Pour commencer, cette énième fuite confirme les 4 coloris choisis par Samsung : vert, blanc, violet et noir. Ces couleurs avaient déjà été confirmées par la première photo officielle des S21 FE.

Sur le même sujet : Le Galaxy S21 FE aura une fonctionnalité premium qui n’existe même pas sur le S21 Ultra

Le design du Galaxy S21 FE (Fan Edition) se confirme dans une série de vidéos

Comme on s'y attendait, le Galaxy S21 FE (Fan Edition) est très similaire aux Galaxy S21 lancés au début de l'année. Sur la face avant, on découvre un écran troué Infinity-O dont les bords sont légèrement incurvés. Les rumeurs évoquent un écran Full HD+ de 6,4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

C'est du côté de la face arrière que le S21 FE parvient à tirer son épingle du jeu. Comme les autres S21, le smartphone arbore un bloc photo proéminent qui ressort de la structure et s'étend sur la tranche. Ce bloc abrite trois capteurs photo. Samsung déporte le flash LED en dehors du bloc photo. Les fuites parlent de trois objectifs de 12 mégapixels, dont un module téléobjectif et ultralarge.

Pour rappel, Samsung ne devrait pas annoncer le Galaxy S21 FE avant le mois d'octobre 2021. La pénurie de puces informatiques prive le constructeur des composants nécessaires à la production du smartphone en grosses quantités. De facto, le géant de Séoul a préféré différer le lancement de plusieurs mois. On vous en dit plus dès que possible sur le smartphone abordable de Samsung.

Source : Android Authority