La sortie du Galaxy S21 FE est repoussée au quatrième trimestre 2021

Selon un nouveau rapport de SamMobile, Samsung a dû retarder la sortie du Galaxy S21 FE en raison de la pénurie mondiale de puces semi-conductrices. Initialement prévu pour être lancé en août, le principal modèle abordable de la société devrait sortir au quatrième trimestre 2021.

Il semblerait que Samsung ait été contraint de repousser la sortie de son nouveau modèle phare, le Galaxy S21 FE. Le prochain flagship abordable était initialement prévu pour arriver aux côtés des Galaxy Z Flip 3 et Fold 3 en août. Cependant, le site SamMobile affirme que la société a arrêté la production du nouveau téléphone en raison du problème de pénurie de puces.

Samsung a de son côté réfuté ces affirmations, expliquant qu’il n’y avait pas de retard de production forcée et que la firme coréenne aurait stratégiquement repoussé la sortie du Galaxy S21 FE de quelques mois pour donner à ses nouveaux appareils pliables plus de temps sur le marché.

Le Galaxy S21 FE ne sortira pas avant fin 2021

Cela étant, le problème de pénurie mondiale de puces semi-conductrices est réel et affecte largement le lancement des appareils Samsung sur plusieurs marchés du monde, ainsi que les industries des smartphones et de l’automobile. La situation ne semble pas s’améliorer et certains s’accordent à dire que la pénurie pourrait continuer jusqu’en 2023. Le fait que la sortie du S21 FE soit reportée à cause d'un manque de composant n'aurait vraiment rien d'étonnant.

Le Galaxy S21 FE se présente comme une proposition très intéressante aux spécifications techniques parfois supérieures à son ainé. Tout d’abord, Samsung aurait décidé de réduire le tarif du Galaxy S21 FE par rapport à celui du S20 Fe. Côté fiche technique, le puissant SoC Snapdragon 888, la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, assurera d’excellentes performances au modèle abordable de la gamme.

Le Galaxy S21 FE devrait être disponible en cinq coloris : blanc, noir, gris, violet et vert kaki, et la bonne surprise pour les utilisateurs concerne son autonomie, car ce modèle milieu de gamme profitera d’une charge rapide de 25 watts seulement, le distinguant ainsi de ses concurrents.

Espérons que Samsung l’emportera rapidement sur ses difficultés d’approvisionnement de composants et que la commercialisation de son nouveau modèle abordable phare ne se verra pas encore repoussée.

Source : SamMobile