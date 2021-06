Le Galaxy S21 FE aura une fonctionnalité premium qui n’existe même pas sur le S21 Ultra

Le Galaxy S21 FE que Samsung s'apprête à lancer va disposer d'une fonctionnalité premium à laquelle même le S21 Ultra n'a pas eu droit ; la recharge rapide 45W. La confirmation vient de documents de certification de la FCC. Les documents confirment au passage une partie de la fiche technique du smartphone.

Depuis l'épisode malheureux du Note 7 Samsung a pris l'habitude de lancer chaque année une édition “FE” ou “Fandom Edition” de son smartphone Galaxy S le plus récent. En général, cette astuce plutôt maligne permet à Samsung d'écouler ses stocks et d'améliorer, on imagine, la rentabilité des modèles en cours.

Logiquement, avec l'arrivée du Galaxy S21, on s'attendait à ce que Samsung lance un S21 FE. Néanmoins, entre la pandémie de coronavirus et la pénurie de puces qui frappe le monde entier, le constructeur avait dû reporter son lancement au quatrième trimestre 2021.

Le Galaxy S21 FE sera compatible avec la recharge rapide 45W

On connaît déjà le smartphone dans ses grandes lignes à la faveur de quelques fuites. L'appareil reprend le design de la génération S21 actuelle, et devrait embarquer la même puce et une fiche technique semblable aux autres appareils de la gamme, le tout pour un prix inférieur.

Or, un document de certification vient d'apparaitre dans la base de données de la FCC. Et on découvre, au passage, un détail assez étonnant : le Galaxy S21 FE va bénéficier d'une fonctionnalité premium à laquelle même le Galaxy S21 Ultra le plus cher n'a pas eu droit : la recharge ultra-rapide 45W.

Ce type de recharge rapide que l'on s'apprête à trouver dans les Galaxy S21 FE (numéros de modèles SM-G990U et SM-G990U1) n'est pas, en soit, une nouveauté chez Samsung. Le constructeur propose la recharge rapide 45W depuis le Note 10+, et le S20 Ultra disposait bien, lui aussi, de la fonctionnalité.

Mais pour une raison qui nous échappe, Samsung a décidé de ne pas intégrer ce mode de charge au Galaxy S21 Ultra. La recharge rapide de ce dernier n'est en effet que de 25W. Outre cette info, les documents de la FCC confirment plusieurs points de la fiche technique du smartphone.

On apprend par exemple que l'appareil sera compatible aussi bien avec la 5G sub-6 Ghz que la 5G mmWave, tout en restant compatible 4G/LTE. Il aura aussi le WiFi 6, le Bluetooth 5.0 avec EDR et LE, une puce NFC ainsi qu'une puce pour la recharge sans fil inversée.