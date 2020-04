Le Galaxy S20 Ultra accumule les critiques, l’encoche de l’iPhone 12 se dévoile et Samsung enterre S Voice, le récap

Le Galaxy S20 Ultra version Exynos 990 est sous le feu des critiques. En parallèle, une fuite évoque le design de l’encoche de l’iPhone 12 et Samsung a finalement décidé d’enterrer l’assistant S Voice des Galaxy S7 et S6. On fait le point !

Confinés jusqu’au 11 mai 2020, vous vous êtes plongés dans les séries et les films du catalogue Netflix ou les derniers jeux gratuits du PlayStation Plus, et vous n’avez pas trouvé le temps de suivre l’actualité en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous raconte tout ce que vous avez raté dans notre récapitulatif quotidien. Suivez le guide !

Galaxy S20 Ultra : les utilisateurs de la version Exynos critiquent ses performances

Le Galaxy S20 Ultra continue d’accumuler les critiques. Comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs sont en effet mécontents des performances du chipset Exynos 990 conçu par Samsung. Certains usagers pointent aussi du doigt les problèmes rencontrés par l’autofocus de l’appareil photo du S20 Ultra. Malgré les multiples mises à jours déployées par Samsung, les lenteurs persistent.

iPhone 12 : une encoche plus petite et un design proche de l’iPad Pro

Sans surprise, l’encoche devrait faire un nouveau retour sur les iPhone 12. Cette fois, Apple aurait néanmoins décider de réduire la taille de celle-ci. Du reste, la firme de Cupertino opterait pour un châssis redessiné avec des bords métallisés semblables à l’iPad Pro 2020. Selon Bloomberg, Apple profiterait aussi de la keynote de la septembre pour lancer un HomePod « 2 » plus petit et moins cher.

Galaxy S7, S6 : l’assistant S Voice cessera de fonctionner dès le 1er juin 2020

Introduit en 2012 avec les Galaxy S3, l’assistant S Voice s’apprête à tirer sa révérence. Incapable de rivaliser avec Google Assistant, S Voice ne fonctionnera plus à partir du premier juin 2020 sur les smartphones les plus anciens de Samsung. Parmi les téléphones concernés, citons les Galaxy S3, 4, S5, S6, S6 Edge, S7 et S7 Edge.

