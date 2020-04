Galaxy S7, S6 : l’assistant S Voice cessera de fonctionner dès le 1er juin 2020

Samsung abandonne définitivement S Voice. Le constructeur vient d’annoncer la fin du support de son assistant à partir du 1er juin 2020. L’assistant cessera de fonctionner sur plus d’une vingtaine d’appareils dont les Galaxy S7 et S6. Ces derniers ne bénéficieront par ailleurs d’aucune mise à jour vers Bixby.

S Voice a été introduit pour la première fois en 2012 avec le Galaxy S3 pour rivaliser avec Google Now sur les smartphones de Samsung. Après plusieurs années sur le marché, l’assistant n’a jamais connu le succès attendu par le constructeur, encore moins la richesse des fonctionnalités de Google Assistant et Siri. S Voice n’était capable d’assurer que certaines fonctions spécifiques.

Il pouvait notamment passer des appels ou définir des rappels, mais n’était pas en mesure de répondre à des requêtes de manière conversationnelle comme ses concurrents. Samsung a tenté un nouveau départ avec Bixby en 2018, mettant de facto son ancien assistant à la marge.

Samsung : S Voice cessera de fonctionner sur une vingtaine d’appareils

Samsung vient de publier une note annonçant l’abandon de S Voice à partir du 1er juin. Si vous essayez d’utiliser l’assistant après cette date, il renverra le message « Je ne peux pas traiter votre demande. Veuillez réessayer plus tard ». Les smartphones récents de Samsung ne sont pas concernés, l’assistant ayant été remplacé par Bixby depuis les Galaxy S8 et S8 Plus. Voici les appareils qui seront affectés par la fin du support.

Galaxy A3, A5, A7, A8, A9

Galaxy Note FE

Galaxy Note 2, 3, 4, 5

Galaxy S3, 4, S5, S6, S6 Edge, S7 et S7 Edge

Galaxy Note Pro 12.2

Galaxy W

Galaxy Tab 4

Galaxy Tab 4 8.0/10.1

Galaxy Tab S8.4 and S10.5

Notez que ces appareils ont déjà atteint leur fin de vie. Samsung a d’ailleurs récemment annoncé la fin des mises à jour de sécurité pour les Galaxy S7 et S7 Edge qui avaient déjà cessé de recevoir de nouvelles fonctionnalités depuis deux ans. Le constructeur précise que certaines de ses montres connectées peuvent toujours passer de S Voice à Bixby. Il s’agit des Galaxy Watch et Galaxy Watch Active. Une mise à jour sera également proposée sur les Gear S3 et Gear Sport après le 1er juin.