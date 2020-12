Galaxy S20 : Samsung déploie la mise à jour Android 11 avec One UI 3.0

Samsung vient de lancer le déploiement de la mise à jour Android 11, accompagnée de la surcouche One UI 3.0, sur les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Il s’agit des premiers smartphones du constructeur à pouvoir installer le firmware en version finale. On vous explique comment installer Android 11 dès que la mise à jour sera proposée sur votre téléphone.

Ce 2 décembre, Samsung a signé le coup d’envoi de la mise à jour Android 11 sur les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Après des mois de programme beta, les utilisateurs peuvent enfin installer la version finale et stable de l’interface One UI 3.0, rapportent nos confrères de SamMobile.

Notez que Samsung déploie la mise à jour avec un peu d’avance sur son dernier calendrier de déploiement. En effet, la firme n’avait pas prévu de lancer Android 11 sur les S20 avant le mois de décembre. Il y a quelques semaines, le site officiel de Samsung avait néanmoins annoncé l’arrivée de la mise à jour dans le courant novembre.

Sur le même sujet : une mise à jour détraque la recharge sans fil sur de nombreux Galaxy S20

Comment installer Android 11 avec One UI 3.0 sur votre Galaxy S20 ?

Comme toujours, le géant sud-coréen opte pour un déploiement progressif. Pour l’heure, seuls les abonnés de l’opérateur américain Verizon ont pu passer à Android 11. Dans les jours, voire les semaines à venir, tous les usagers pourront profiter des nouveautés de la onzième mise à jour majeure d’Android. Pour vérifier si elle est déjà disponible sur votre Galaxy S20, il suffit de suivre la manoeuvre ci-dessous :

Rendez-vous dans le menu Paramètres

Appuyez sur À propos de l’appareil

Sélectionnez maintenant Mise à jour logicielle

Si elle est disponible, choisissez Lancer la mise à jour et suivez les instructions fournies par votre Galaxy S20

Avant de lancer l’installation du firmware, on vous conseille de vérifier que la batterie de votre smartphone dispose d’au moins 50% d’autonomie. Après les Galaxy S20, Samsung devrait déployer la mise à jour Android 11 sur les Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold 2. Avez-vous déjà pu installer One UI 3.0 ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : SamMobile