Galaxy S20 : une mise à jour détraque la recharge sans fil sur de nombreux smartphones

Plusieurs propriétaires de Galaxy S20 et Galaxy Note 20 racontent rencontrer des problèmes avec la recharge sans fil de leur smartphone. Ce dysfonctionnement serait apparu depuis le déploiement d'une mise à jour de sécurité ce lundi 9 novembre 2020.

Samsung est depuis des années un fervent défenseur de la recharge sans fil. Le constructeur sud-coréen a intégré cette technologie dans tous ses smartphones haut de gamme depuis le Galaxy S5, sorti en 2014. Bien entendu, les récents Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy S20 n'échappent pas à la règle et intègre le Fast Charging Wireless 2.0.

Seulement, il semble que cette technologie pose quelques menus problèmes à plusieurs utilisateurs de Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy S20. Comme le rapportent nos confrères du site Android Police, les rapports d'avaries se multiplient sur le forum de Samsung depuis ces deux derniers mois. Leur nombre a d'ailleurs subitement augmenté depuis début octobre.

Une MAJ de sécurité responsable du problème ?

Si pour certains cas, il s'agit de défauts du socle de chargement ou d'erreurs de l'utilisateur, pour d'autres le problème serait à l'origine d'une mise de jour de sécurité. Vraisemblablement celle de septembre ou octobre 2020. “J'ai le Note 20 depuis environ un mois maintenant. La charge sans fil fonctionnait bien jusqu'à une mise à jour de sécurité déployée hier. Maintenant, j'ai le même problème que tout le monde décrit”, raconte l'utilisateur ButterflyJester ce mardi 10 novembre sur le forum de Samsung.

“Même problème ici avec le Galaxy S20+. La charge sans fil fonctionnait bien jusqu'à ce que la mise à jour soit publiée et installée il y a deux jours. Maintenant, les cycles oscillent entre “chargement” et “pause du chargement” encore et encore”, ajoute un autre utilisateur. “J'ai trois smartphones S20 5G. Exactement le même problème avec les cycles de la charge sans fil. S'est produit immédiatement après la dernière mise jour”, confirme un propriétaire sur Reddit.

Vous l'aurez compris, la majorité des témoignages remettent en cause cette fameuse mise à jour de sécurité. Pour l'heure, Samsung n'a pas répondu aux multiples plaintes. Espérons que le constructeur ait bien pris note de ce problème, et intègre un correctif dans la MAJ de sécurité de novembre 2020. Samsung a d'ailleurs commencé à la déployer progressivement depuis fin octobre.

