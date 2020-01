Galaxy S20 vs S10e, S20+ vs S10, S20 Ultra vs S10+ : quelles améliorations attendre des prochains Samsung ?

Un an après la sortie des Galaxy S10, S10e et S10+ sortiront leurs successeurs respectifs, les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Pour comprendre quelles sont les différences entre les modèles de chaque génération, voici un comparatif complet.

Samsung présentera officiellement les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra à l’occasion d’une conférence « Unpacked » qui aura lieu à San Francisco le 11 février prochain, soit quelques jours avant l’ouverture du Mobile World Congress 2020 de Barcelone. Les trois smartphones remplaceront les Galaxy S10e, Galaxy S10 et Galaxy S10+, respectivement. Nous ne connaissons pas encore leurs fiches techniques définitives, mais les nombreuses fuites à leurs sujets nous permettent déjà d’établir un portrait robot assez précis. Et donc de comparer les deux générations de smartphones.

Galaxy S20 vs Galaxy S10e

Le Galaxy S20, auparavant appelé Galaxy S11e, n’est pas le successeur du Galaxy S10, mais du Galaxy S10e. Une stratégie qui rappelle celle d’Apple avec l’iPhone 11 (qui a remplacé l’iPhone XR). Ainsi, le Galaxy S20 sera le nouveau ticket d’entrée dans le catalogue haut de gamme de la marque coréenne.

Fiche technique du Galaxy S20 Fiche technique du Galaxy S10e Ecran 6,2" AMOLED Infinity Display 120 Hz 5,8" AMOLED Infinity Display Photo / Vidéo 12 MP (f/1.5-2.4)

12 MP (f/2.4) téléphoto

16 MP (f/2.2) ultra grand angle 12 MP (f/1.5-2.4)

16 MP (f/2.2) ultra grand angle Selfie 1 capteur selfie 1 capteur selfie Mémoire interne 256 Go 128/256 Go Connectivité Bluetooth 5.0, Wi-Fi, 4G, 5G Bluetooth 5.0, Wi-Fi, 4G SoC Exynos 990 Exynos 9820 RAM 12 Go 6/8 Go Lecteur d'empreintes Sous l'écran Sur la tranche Batterie 3730 mAh 3100 mAh

La comparaison entre les deux fiches techniques (théorique dans le cas du S20) montre que Samsung rehausse considérablement son offre haut de gamme la plus accessible. Davantage basé sur une évolution du Galaxy S10 et non le Galaxy S10e, le Galaxy S20 propose un écran AMOLED beaucoup plus grand (0,4 pouce de plus) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, promesse d’une meilleure fluidité.

Son chipset serait nativement compatible 5G (même en Europe) : il s’agirait de l’Exynos 990, conçu par Samsung. Il serait accompagné de 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage systématiquement (contre 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go pour le S10e). Le Galaxy S20 profiterait d’une batterie de 3730 mAh, soit 630 mAh de plus que le Galaxy S10e et 330 mAh de plus que le Galaxy S10.

Côté photo, le Galaxy S20 profiterait d’un triple capteur photo, contre un double capteur photo pour le S10e. La configuration du S20 serait basée sur celle du S10 : un capteur principal avec objectif à grande ouverture, un deuxième capteur avec objectif grand-angle et un dernier capteur avec zoom optique 2x. C’est ce dernier qui manque dans le Galaxy S10e. Plus aucun Galaxy S serait dépourvu d’un zoom optique en 2020.

Le Galaxy S20, comme ses grands frères, adoptera un design plus proche des Galaxy Note 10, notamment grâce à l’adoption d’un écran dont le trou pour la webcam est placé au centre et non plus sur le côté droit. À l’arrière, en revanche, le bloc photo serait beaucoup plus grand et rectangulaire, à l’image des futurs P40 de Huawei. Le Galaxy S10e était le dernier des smartphones haut de gamme de Samsung à profiter d’un écran plat. Son successeur abandonnera cette particularité et adoptera lui aussi un écran recourbé.

Galaxy S20+ vs Galaxy S10

Puisque le S20 succèderait au S10e, le Galaxy S10 serait remplacé par le Galaxy S20+. Comme pour le Galaxy S20, la configuration du Galaxy S20+ repose sur une configuration une version améliorée du Galaxy S10+. Il s’agit d’une très grande phablette dotée de nombreux atouts techniques.

Fiche technique du Galaxy S20+ Fiche technique du Galaxy S10 Ecran 6,7" AMOLED Infinity Display 120 Hz 6,1" AMOLED Infinity Display Photo / Vidéo 12 MP (f/1.5-2.4)

12 MP (f/2.4) téléphoto 2x

16 MP (f/2.2) ultra grand angle

Caméra ToF 12 MP (f/1.5-2.4)

12 MP (f/2.4) téléphoto 2x

16 MP (f/2.2) ultra grand angle Selfie 1 capteur 1 capteur Mémoire interne 256 Go 128/512 Go Connectivité Bluetooth, Wi-Fi, 4G, 5G Bluetooth, Wi-Fi, 4G SoC Exynos 990 Exynos 9820 RAM 12 Go 8 Go Lecteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Batterie 4300 mAh 3400 mAh

Le design du Galaxy S20+ évoluerait comme celui du Galaxy S20 : un écran dont le trou pour la webcam serait centré et non plus décalé sur un côté. Grande différence avec le S10+, le S20+ abandonnerait la double webcam pour un capteur selphie unique, plus traditionnel. Le verre minéral serait incurvé sur les deux tranches latérales et sur chaque face du téléphone. L’écran AMOLED mesurerait 6,7 pouces contre 6,1 pouces pour le S10 et 6,4 pouces pour le S10+.

Le Galaxy S20+ reprendrait les principaux éléments de la plate-forme du Galaxy S20. Nous retrouvons l’Exynos 990 (avec son modem 5G intégré), les 12 Go de mémoire vive et les 256 Go de stockage interne (contre 8 Go de RAM et 128 ou 512 Go de stockage pour le Galaxy S10). La batterie offrirait une capacité de 4300 mAH contre 3400 mAh pour le S10 et 4000 mAh pour le S10+.

L’équipement photo du S20+ serait basé sur celui du S10 5G. En effet, nous y retrouverions quatre éléments, en plus du flash : un capteur principal avec objectif à grande ouverture, un capteur avec objectif grand-angle, un capteur avec téléobjectif 2x et une caméra 3D temps de vol (« Time of Flight »). En 2019, la caméra temps de vol était, en 2019, une exclusivité du Galaxy S10 5G dans le catalogue Samsung.

Galaxy S20 Ultra vs Galaxy S10+

Le Galaxy S20 Ultra remplacera le Galaxy S10+. Mais comme pour les autres modèles de la série Galaxy S20, sa fiche technique sera basée sur celle d’un modèle élevé de 2019 à laquelle différentes améliorations auraient été apportées. Un double premium en d’autres termes. Le modèle qui a servi de base au Galaxy S20 Ultra n’est autre que le titanesque Galaxy S10 5G, le plus grand des Galaxy S10, mais aussi le mieux équipé.

Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S10+ Ecran 6.9" Dynamic AMOLED Infinity-O 6.4" Dynamic AMOLED Infinity-O SoC Exynos 990 Exynos 9820 Mémoire interne 256 Go 128/512 Go et 1 To (Performance) RAM 12 Go 8/12 Go Capteur photo principal 12 MP (f/1.5-2.4)

12 MP (f/2.4) téléphoto 5x

16 MP (f/2.2) ultra grand angle

Double caméra ToF 12 MP (f/1.5-2.4)

12 MP (f/2.4) téléphoto 2x

16 MP (f/2.2) ultra grand angle

Capteur photo secondaire 1 capteur selfie 10 MP (f/1.9) autofocus, [email protected]

8 MP (f/2.2) capteur de profondeur Connectivité Bluetooth, WiFi, 4G, 5G Bluetooth, WiFi, 4G Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Batterie 4900 mAh 4100 mAh

Le Galaxy S20 Ultra se poserait comme le plus grand des Galaxy S à date. Le précédent record a été établi l’année dernière avec le Galaxy S10 5G avec un écran de 6,7 pouces. Le Galaxy S20 Ultra dépasserait ce record avec une dalle AMOLED de 6,9 pouces. Comme celles du S20 et du S20+, elle profiterait d’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

La plate-forme technique du Galaxy S20 Ultra serait la même que celle des S20 et S20+ : Exynos 990 (pour la version européenne), 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne. Il ne s’agirait pas toujours d’une amélioration, puisque le S10+ et le S10 5G proposent des options de stockage interne de 512 Go, voire 1 To. Notez que le Galaxy S10 5G ne profitait pas d’un port microSDXC pour étendre l’espace interne, contrairement aux trois autres S10.

La batterie du Galaxy S20 Ultra serait également la plus importante à date. Sa capacité atteindrait 4900 mAh, contre 4000 mAh pour le Galaxy S10+ et 4500 mAh pour le Galaxy S10 5G.

Enfin, côté photo, le Galaxy S20+ profiterait de cinq éléments dans son bloc photo principal, mais d’un seul capteur selfie. Parmi ces cinq éléments, nous retrouvons une configuration relativement similaire à celle du Galaxy S10 5G, mais améliorée. D’abord, le capteur photo principal afficherait une définition de 108 mégapixels. Il serait associé à un capteur de 48 mégapixels placé derrière un téléobjectif dont le rapport de zoom serait de 5x. Le troisième capteur serait accompagné d’un objectif grand-angle. Enfin, les deux derniers éléments seraient des caméras temps de vol.

Conclusion

Les Galaxy S20 offriront de vraies améliorations. Plus de batterie. Davantage de possibilités en photo. Un volume de mémoire vive enfin à la hauteur de la concurrence. Des écrans AMOLED qui suivent les grandes tendances de la téléphonie pour 2020. Et une connectivité 5G systématique, grâce au dernier chipset haut de gamme de Samsung, l’Exynos 990. Bien sûr, tous ces éléments sont encore provisoires. Samsung pourrait effectuer quelques changements durant les quatre semaines qui nous séparent de leur lancement.