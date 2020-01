Galaxy S20, S20+, S20 Ultra et Z Flip : découvrez les dates de sortie

Les Galaxy S20, S20+, S20 Ultra et le Galaxy Z Flip débarqueront bientôt sur le marché. Quelques semaines avant la présentation officielle, une fuite est en effet venue lever le voile sur les dates de sortie des nouveaux smartphones de Samsung.

Max Weinbach, informateur réputé et rédacteur chez XDA Developpers, continue de dévoiler les secrets des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra ainsi que du Galaxy Z Flip, le smartphone à clapet pliable de Samsung. Pour rappel, la présentation des 4 smartphones est prévue le 11 février prochain.

Les Galaxy S20 sortiraient le 6 mars 2020

« Les S20, S20 +, S20 Ultra seront probablement disponibles le premier vendredi de mars » annonce Max Weinbach dans un tweet. On peut donc s’attendre à ce que les trois smartphones soient commercialisés le vendredi 6 mars prochain. Le jeune leaker précise que les S20 sont certifiés IP 68 (étanches jusqu’à 5 mètres sous l’eau) et équipés de protections d’écran préinstallées. Dans un autre tweet, Max Weinbach évoque une nouvelle fois le prix du S20 Ultra : 1300 dollars. Souvenez-vous : l’informateur a déjà levé le voile sur les prix en euros des Galaxy S20 et du Z Flip il y a quelques jours. Chez nous, le S20 Ultra sera commercialisée autour des 1300 euros.

De leur côté, les Galaxy Buds+, les nouveaux écouteurs sans fil de Samsung, seront proposés au prix de 149,99 dollars, soit approximativement 150 euros. Le constructeur serait notamment parvenu à doubler l’autonomie de la batterie par rapport à la première génération. Par contre, les écouteurs font l’impasse sur la réduction de bruit active. D’après une précédente fuite, Samsung va offrir les Galaxy Buds+ lors des précommandes des S20+ et Ultra.

Galaxy Z Flip : sortie dès le 14 février 2020

Enfin, Max Weinbach assure que le Galaxy Z Flip sera commercialisé dès le 14 février, soit seulement trois jours après la conférence Unpacked. Hasard du calendrier, le Z Flip sortirait donc à la même période que le Motorola Razr 2019 aux Etats-Unis. Coïncidence ? On vous en dit plus dès que possible.