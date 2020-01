Galaxy S20+ et S20 Ultra : Samsung va offrir des Galaxy Buds+ lors des précommandes

Samsung va offrir une paire de Galaxy Buds+ lors des précommandes des Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra, révèle une image promotionnelle en fuite. Dans la foulée, un autre informateur réputé a dévoilé le design des coques officielles qui seront vendues par Samsung.

Ce 25 janvier, Evan Blass, un leaker de renom, a publié sur son compte Twitter une nouvelle image officielle des Galaxy S20. On y aperçoit un Galaxy S20+ et un Galaxy S20 Ultra posés à côté d’une paire de Galaxy Buds+, les nouveaux écouteurs sans fil de la marque. Les Buds+ devraient offrir une autonomie revue à la hausse par rapport à leurs prédécesseurs. Par contre, ils pourraient faire l’impasse sur l’annulation de bruit.

Comme on peut le lire, Samsung a décidé d’offrir une paire de Galaxy Buds+ aux acheteurs qui précommanderont un Galaxy S20+ ou S20 Ultra. Le S20 standard est visiblement exclu de cette offre. De plus, on ignore encore si l’offre sera proposée France. L’an dernier, Samsung avait déjà offert des Galaxy Buds lors des précommandes des Galaxy S10 et S10+. L’offre était en tout cas disponible en France. On peut donc s’attendre à ce que le constructeur sud-coréen fasse de même cette année.

Une fuite dévoile les coques officielles Samsung

En parallèle, Ishan Agarwal, un informateur indien réputé, a mis en ligne sur Twitter les premières images officielles montrant les coques de protection Samsung dédiées aux Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. On y aperçoit les traditionnelles Clear View Cover, Led View Cover ou Standing Cover. D’autres coques sont aussi dans les cartons.

Samsung présentera les Galaxy Buds+ le 11 février 2020 lors de la conférence dédiée aux Galaxy S20 et au Galaxy Z Flip. On vous en dit plus dès que possible. Que pensez-vous de cette offre promotionnelle ? Allez-vous précommander le smartphone ? On attend votre avis dans les commentaires.

Samsung Galaxy S20, S20+ and S20 Ultra is getting these new Protective Standing Cover, LED View Cover and Clear View Covers. Here are the official renders of the same. Only Black/Grey colour renders as of now. Like them? #Samsung #UNPACKED #GalaxyUNPACKED pic.twitter.com/cpxif3G0mr — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 24, 2020

Source : Evan Blass