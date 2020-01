Galaxy S20 : l’écran 120 Hz est réglé par défaut sur 60 Hz

Les Galaxy S20 sont sublimés d’un écran au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pourtant, Samsung aurait décidé régler par défaut l’écran sur 60 Hz. Pour débloquer le plein potentiel de la dalle AMOLED, vous allez devoir vous rendre dans les réglages de votre smartphone Android.

Max Weinbach continue sur sa lancée ! Depuis quelques semaines, le jeune leaker inonde Twitter d’informations concernant les Galaxy S20 de Samsung. Le jeune homme a notamment mis en ligne les premières photos volées du Galaxy S20+ et un aperçu complet de la fiche technique du Galaxy S20 Ultra.

Dans un tweet publié ce 22 janvier, Max Weinbach assure maintenant que l’écran 120 Hz des Galaxy S20 sera réglé par défaut sur une fréquence de 60 Hz. Lorsque les acheteurs allumeront le smartphone pour la première fois, l’écran 120 Hz sera donc complètement désactivé. Samsung cherche probablement à économiser l’autonomie de la batterie des utilisateurs lambda. De leur côté, OnePlus et Google activent pourtant l’écran 90 Hz de leurs téléphones par défaut.

Pour activer les 120 Hz, les utilisateurs devront se rendre dans les paramètres. Comme on a pu le voir dans la beta de Samsung One UI 2.0, la firme laissera les usagers choisir entre trois options différentes. Vous pourrez donc choisir de désactiver la fréquence 120 Hz ou de maintenir la dalle à 120 Hz quoi qu’il arrive. Une troisième option permettra à l’écran de basculer automatiquement entre 60 et 120 Hz sur base de certains critères, restés inconnus pour le moment. Là encore, on suppose que l’état de la batterie sera pris en compte par Samsung.

Un leaker tease un Galaxy S20 Ultra en acier inoxydable

Dans un autre tweet, Max Weinbach est revenu sur le design du Galaxy S20 Ultra, la variante la plus haut de gamme de cette année. Selon le leaker, Samsung utilise de l’acier inoxydable pour concevoir la structure du terminal. Un seul autre constructeur s’appuie sur ce matériau très coûteux : il s’agit d’Apple. Depuis l’iPhone X, la firme de Cupertino renforce en effet ses smartphones haut de gamme avec de l’acier inoxydable. L’ajout de ce métal vise sans surprise à renforcer l’aspect premium du S20 Ultra. Que pensez-vous de la présence de l’acier ? On attend votre avis dans les commentaires.