Galaxy Note 20 : pas encore sorti, le téléphone a déjà droit à sa mise à jour

Fraîchement annoncés lors d’une conférence virtuelle et retransmise mercredi dernier sur YouTube, Les S20 et S20 Ultra profitent déjà d’une mise à jour, alors que les deux smartphones ne sortiront que dans deux semaines.

Il y a moins de deux jours, Samsung dévoilait toute sa gamme de nouveaux produits. Parmi eux, on trouve des écouteurs true wireless en forme de haricot, les Galaxy Buds Live, ainsi qu’une nouvelle montre connectée, la Galaxy Watch 3. Le constructeur sud-coréen a également présenté le renouvellement de sa gamme de tablettes, les S7 et S7+, ainsi qu’un nouveau téléphone pliable, le Galaxy Z Fold 2. Mais ceux qui ont fait sensation, ce sont probablement les Note 20 et Note 20 Ultra, deux smartphones suréquipés, disponibles dans différents coloris (dont le fameux Mystic Bronze, qui fait tant parler de lui) et qui ne sortiront pas avant le 21 août 2020.

Si les Note 20 et Note 20 Ultra ne sont pas encore disponibles, ils connaissent déjà une première mise à jour. Celle-ci pèse près de 500 Mo de téléchargement, mais Samsung ne donne aucune indication quant aux corrections et améliorations apportées à ses deux appareils. Lorsque l’on télécharge la mise à jour, on peut simplement lire le message suivant : « Une mise à jour logicielle peut inclure les éléments suivants, sans y être limitée : amélioration de la stabilité de l’appareil, corrections de bugs. Fonctionnalités nouvelles ou améliorées. Améliorations avancées des performances. »

Une mise à jour qui n’a rien d’inédit pour Samsung, le scénario étant même plutôt régulier pour le constructeur. On se souvient par exemple que les S20, S20+ et S20 Ultra avaient tous trois profité d’une conséquente mise à jour juste à quelques jours de leur sortie, mise à jour qui améliorait les performances globales de l’appareil et boostait la qualité photo. Une seconde update avait suivi peu de temps après la commercialisation des 3 appareils, laquelle corrigeait les problèmes d’autofocus sur les modèles équipés d’un Exynos 990.

Les Note 20 et Note 20 Ultra sont attendus pour le 21 août prochain. Il est d’ores et déjà possible de les précommander, et de recevoir en bonus des écouteurs Buds Live ou Buds+, ou une manette Moga ainsi qu’un abonnement au Xbox Pass Ultimate, gratuit durant 3 mois.

Source : SamMobile