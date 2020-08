Le Galaxy Note 20 Ultra vient se poser comme une nouvelle référence du segment des smartphones premium. Le nouveau haut de gamme de Samsung vient se confronter directement à l’iPhone 11 Pro Max d’Apple. C’est l’heure du duel.

Jusqu’ici, Samsung comptait sur son Galaxy S20 Ultra pour tenir la dragée haute à l’iPhone 11 Pro Max, le smartphone le plus premium de son grand rival Apple. Le constructeur sud-coréen peut désormais compter sur son Galaxy Note 20 Ultra pour se démarquer sur le segment du très haut de gamme. Mais entre le flagship de Samsung et celui d’Apple, lequel est vraiment le meilleur ?

Fiches techniques des Galaxy Note 20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max

Samsung et Apple ont des philosophies bien différentes. Si les Note 20 Ultra et iPhone 11 Pro Max sont tous deux d’excellents smartphones, ils se distinguent l’un l’autre sur de nombreux points.

Galaxy Note 20 Ultra iPhone 11 Pro Max Ecran AMOLED 6,9"

WQHD+ 1440p

19,3:9

120 Hz OLED 6,5" Super Retina XDR

2688 x 1242 pixels 19,5:9

60 Hz SoC Exynos 990 (7nm+) A13 (7nm) Mémoire interne 256/512 Go

+ microSD 64/256/512 Go

Pas de microSD RAM 12 Go 6 Go Capteur photo principal Triple capteur 108 + 12 + 12 MP Triple capteur 12+ 12 + 12 MP Capteur photo secondaire 10 MP f/2.2 12 MP f/2.2 OS Android 10 (One UI 2.5) iOS 13 Batterie 4500 mAh 3174 mAh Recharge 25W filaire

15W sans fil

4,5W inversée 18W filaire

Design

Les iPhone sont immédiatement reconnaissables à l’énorme encoche sur la face avant, qui abrite entre autres les scanners 3D de Face ID. L’iPhone 11 Pro Max est ainsi doté d’une technologie de reconnaissance faciale de pointe sur le marché du mobile. Mais en contrepartie, le disgracieux notch empêche d’avoir une grande surface d’écran homogène. De son côté, le Note 20 Ultra conserve une forme très rectangulaire, là où le Note 20 est plus arrondi. Au dos, les deux appareils disposent d’un imposant bloc pour regrouper les capteurs photo dans le coin supérieur gauche. Il est de forme carré sur l’iPhone 11 Pro Max et rectangulaire sur le Note 20 Ultra.

Côté dimensions, le Note 20 Ultra est plus grand dans le sens de la longueur, et similaire à l’iPhone 11 Pro Max pour le reste : 164.8 x 77.2 x 8.1 mm pour le premier et 158 x 77.8 x 8.1 mm pour le second. Malgré sa taille, le smartphone de Samsung parvient tout de même à proposer un poids contenu de 208 grammes, contre 226 grammes pour l’iPhone 11 Pro Max.

Pour les matériaux, les deux mobiles méritent leur statut d’appareil premium. Leur cadre est d’acier inoxydable et leur dos en verre (mention spéciale au tout nouveau Gorilla Glass Victus de Corning, encore plus résistant que le Gorilla Glass 6). Chez Samsung comme chez Apple, la certification IP68 pour le protection à l’eau et à la poussière est bien présente.

Écran

Samsung est le roi des écrans pour smartphone. D’ailleurs, Apple se fournit chez le groupe sud-coréen pour équiper ses iPhone en dalles OLED. Nous avons ainsi affaire ici à deux écrans de très haute qualité.

La dalle du Note 20 Ultra bénéficie d’une longue diagonale de 6,9 pouces pour une définition d’image WQHD+ 1440 x 3200 pixels, soit une résolution de 508 pixels par pouce environ. L’iPhone 11 Pro Max se contente d’un écran 6,5 pouces de 1242 x 2688 pixels (pour une densité d’environ 458 ppp). La fréquence de rafraîchissement est également à l’avantage du Note 20 Ultra, qui peut se targuer d’atteindre 120 Hz en FHD+. Les deux fabricants misent sur un format allongé de plus en plus en vogue : 19,3:9 pour le Note 10 Ultra et 19,5:9 pour l’iPhone 11 Pro Max.

Pour un meilleur rendu des couleurs et contrastes, sachez que l’iPhone 11 Pro Max est compatible HDR10 et Dolby Vision, alors que le Note 20 Ultra supporte le HDR10+.

Performances

Le Note 20 Ultra est propulsé par un SoC Exynos 990 gravé en 7nm+. Il est opposé dans ce duel à la puce A13 Bionic de l’iPhone 11 Pro Max, également gravée en 7nm+. Pas de miracle ici, la firme de Cupertino conserve une certaine avance sur celle de Séoul. Les benchmarks sont formels, le système sur puce d’Apple est le plus performant et offre une meilleure vitesse que celui de Samsung, qui s’entête à priver les consommateurs européens de SoC Qualcomm Snapdragon. Reste que pour un usage quotidien, la différence n’est pas tellement perceptible : les deux appareils sont des machines de course. Samsung a d’ailleurs mis l’accent sur la bonne tenue du Note 20 Ultra pour le gaming.

Paramètre à ne pas oublier de prendre en compte, le Galaxy Note 20 Ultra est compatible 5G. Pas besoin de racheter un nouveau smartphone quand vous voudrez souscrire à un forfait 5G auprès de votre opérateur, donc (les offres commerciales arrivent avant la fin d’année). L’iPhone 11 Pro Max fait lui l’impasse sur la 5G, se contentant d’une connectivité 4G LTE.

Mémoire

Le Note 20 Ultra embarque trois fois plus de mémoire vive que l’iPhone 11 Pro Max : 12 Go de RAM pour le premier, 4 Go seulement pour le second. Mais nous sommes habitués à voir des iPhone peu pourvus en RAM, ils en ont moins besoin que les mobiles Android grâce à iOS et aux optimisations qui leur permettent d’être moins gourmands que la concurrence pour des performances similaires. Et soyons honnêtes, qui a besoin d’avoir 12 Go de mémoire vive sur un smartphone ?

Pour le stockage, Apple et Samsung misent chacun sur une technologie différente : le NVMe sur l’iPhone 11 Pro Max et l’UFS 3.1 sur le Note 20 Ultra. Une opposition classique, les smartphones Android misant sur le standard UFS alors que les iPhone exploitent le NVMe. Et en la matière, l’avantage va à l’iPhone 11 Pro Max.

Pour la capacité de stockage, le Note 20 Ultra est disponible en 256 ou 512 Go. L’iPhone 11 Pro Max propose selon les variantes 64, 256 ou 512 Go de mémoire interne. Mais ce dernier n’est équipé d’aucun emplacement pour carte microSD afin d’étendre le stockage, contrairement au Galaxy Note 20 Ultra qui en est pourvu.

Batterie, autonomie et recharge

Longtemps à la traîne sur le domaine de l’autonomie, Apple s’est enfin réveillé avec sa dernière génération de mobiles. Avec sa batterie de presque 4000 mAh, l’autonomie de l’iPhone 11 Pro Max est tout bonnement impressionnante. Le smartphone est extrêmement endurant et l’époque durant laquelle il fallait charger son iPhone une ou deux fois par jour est révolue.

Le Note 20 Ultra est mieux équipé avec sa batterie de 4500 mAh, mais il faut s’attendre à une autonomie moindre à celle de l’iPhone 11 Pro Max. Les mobiles Android sont toujours plus énergivores, et le très grand écran du Note 20 Ultra couplé à une définition WQHD+ ou à un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz devrait consommer énormément de ressources. Nous testerons plus précisément son autonomie lors d’un test poussé de l’appareil pour nous montrer plus précis à ce sujet.

Concernant la recharge, le Note 20 Ultra est compatible avec une puissance de 25W en filaire. L’iPhone 11 Pro Max est un petit peu plus lent avec son chargeur 18W, mais il peut atteindre la vitesse du Note 20 Ultra via l’achat d’un chargeur plus puissant que celui fourni dans la boîte. La recharge sans fil est également plus rapide chez Samsung. La recharge inversée (ou device-to-device) permettant d’utiliser la batterie du smartphone pour alimenter des appareils externes est absente du 11 Pro Max, alors que le Note 20 Ultra l’offre bel et bien.

Appareil photo

Le Galaxy Note 20 Ultra est équipé d’un impressionnant capteur principal de 108 MP, ouverture f/1.8, 26mm, 1/1.33″, 0.8µm, autofocus laser et stabilisation optique OIS. Il est accompagné d’un module ultra grand-angle 12 MP, f/2.2, 13mm, 1.4µm et d’un téléobjectif 12 MP, f/3.0, 103mm, 1.0µm, PDAF et OIS autorisant un zoom optique 5x et un zoom hybride 50x.

Sur le papier, l’iPhone 11 Pro Max est moins bien loti. Il dispose également d’un triple capteur photo, ainsi composé : principal 12 MP, f/1.8, 26mm, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS + ultra grand-angle 12 MP, f/2.4, 13mm + téléobjectif 12 MP, f/2.0, 52mm, 1.0µm, PDAF, OIS avec zoom optique 2x seulement. Même s’il est moins impressionnant que le flagship de Samsung, l’appareil reste un excellent photophone. Pour mieux les comparer, il faudra attendre notre test complet du Note 20 Ultra à venir.

Sur la vidéo, le Note 20 Ultra se distingue par la possibilité d’enregistrer en 8K, une fonction assez gadget en 2020 mais qui pourrait intéresser certains. On retrouve également un mode slow-motion 240 images par seconde en 1080p ou super slow-motion 960 images par seconde en qualité 720p. Le tout avec gyro-EIS, OIS et support du HDR10+. L’iPhone 11 Pro Max ne s’en sort pas aussi bien (tout en restant très bon et suffisant pour la majorité des utilisateurs) avec un slow-motion limité à 240 fps, une définition 4K au maximum et une compatibilité HDR seulement.

Pour les selfies, le Note 20 Ultra compte sur un capteur 10 MP, f/2.2, 26mm, 1.22µm, Dual Pixel PDAF. Il est capable de filmer en 4K, ce qui est assez rare sur les modules frontaux. L’iPhone 11 Pro Max s’appuie quant à lui sur une caméra 12 MP, f/2.2, 23mm qui propose également la capture de vidéos en 4K. Il profite bien évidemment des scanners 3D notamment utiles pour Face ID à d’autres fins : profondeur de champ, réalité augmentée…

Audio

Galaxy Note 20 Ultra et iPhone 11 Max Pro sont équipés de haut-parleurs stéréo d’une qualité supérieure à la moyenne. Normal, il s’agit sans doute des deux smartphones grand public les plus haut de gamme actuellement. Dans un cas comme dans l’autre, pas de port jack 3.5mm pour brancher un casque ou des écouteurs en filaire. Il faut soit un appareil audio USB-C pour le Note 20 Ultra ou Lightning pour l’iPhone 20 Max Pro, soit un adaptateur.

Pour ceux qui préfèrent le sans-fil, léger avantage au Note 20 Pro et à son support du Bluetooth 5.1, qui permet un appareillage plus rapide et moins d’interférences que le Bluetooth 5.0 utilisé sur l’iPhone 11 Pro Max (pour du matériel tiers notamment).

Logiciel et fonctionnalités

Il ne s’agit pas ici de lister toutes les différences entre One UI 2.5 (Android 10) et iOS 13, cela serait bien trop long. Sachez que vous bénéficiez avec ces smartphones du meilleur de l’expérience Android d’un côté et du meilleure de l’expérience Apple de l’autre. Avec les années, Android et iOS se sont rapprochés et proposent à peu près les mêmes fonctionnalités, même si l’interface reste très différente. C’est donc avant tout une question de goût et d’habitude, ainsi que d’écosystème. L’iPhone 11 Pro Max offre des possibilités incroyables si vous êtes déjà équipés d’accessoires ou autres équipements Apple.

iOS est très bon pour profiter d’un système clés en main, sans avoir de rien toucher pour être parfaitement fonctionnel. De son côté, Android est bien plus personnalisable et va contenter les utilisateurs qui veulent créer leur propre expérience. Mais pour ceux qui ne veulent pas trop se prendre la tête, il est également possible de ne rien toucher, One UI 2.5 est nativement très bien pensé.

Pour la question des mises à jour, l’iPhone est bien entendu mieux servi. Apple a pris l’habitude de suivre ses appareils de longues années (l’iPhone 6S de 2015 sera mis à jour vers iOS 14 par exemple). Chez Samsung, on a droit à seulement deux mises à jour majeures sur les haut de gamme, mais le constructeur a laissé entendre que le Note 20 Ultra pourrait être suivi durant trois ans.

L’une des grandes différences entre le Note 20 Ultra et l’iPhone 11 Pro Max concerne l’authentification biométrique, qui sert à déverrouiller le smartphone, à autoriser un paiement, à accéder à certaines applications… La reconnaissance faciale est bien plus performante et sécurisée sur l’iPhone 11 Pro Max grâce aux scanners 3D et à Face ID. Mais ce dernier ne propose que cette solution, alors que le Note 20 Ultra offre un lecteur d'empreintes sous l’écran bien pratique dans certaines situations.

Pour les assistants virtuels, Samsung pousse encore Bixby, sa solution maison, qui n’est franchement pas fameuse. Mieux vaut se tourner vers Google Assistant. Chez Apple, Siri reste un niveau en dessous de Google Assistant.

Le Note 20 Ultra embarque le fameux mode DeX de Samsung, qui permet d’utiliser le mobile comme unité centrale avec un écran, un clavier et une souris. Avec une nouveauté : une option sans fil pour se connecter par WiFi à une Smart TV.

Enfin, le Note 20 Ultra se pose toujours comme la référence de la productivité et de l’outil parfait des professionnels grâce à son stylet S-Pen. Prendre des photos, contrôler le volume ou la lecture multimédia, gérer une présentation avec diapositives à distance devient possible, tout comme écrire à la main ou dessiner. Apple réserve quant à lui son Apple Pencil aux iPad, il n’est pas compatible avec l’iPhone 11 Pro Max.

Prix

Le Galaxy Note 20 Ultra est disponible au prix de 1309 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Il passe à 1409 euros dans sa version équipée de 512 Go de mémoire interne.

L’iPhone 11 Pro Max propose une porte d’entrée légèrement plus abordable à 1259 euros pour le modèle embarquant 64 Go d’espace de stockage. La mémoire n’étant pas extensible via microSD, réfléchissez bien à vos besoins avant d’opter pour cette solution. Les variantes supérieures sont à des tarifs moins attractifs que ceux des Note 20 Ultra. Comptez 1429 euros pour l’iPhone 11 Pro Max 256 Go et 1659 euros pour le modèle 512 Go. On est donc bien plus cher que Samsung à quantité de stockage égale.

Galaxy Note 20 Ultra ou iPhone 11 Pro Max ?

Nous avons ici peut-être affaire aux deux smartphones les plus premiums du marché, qui n’ont que peu de défauts. Au final, c’est principalement l’opposition Android (One UI) contre iOS qui guidera votre choix. Si vous êtes habitué à Android, le Note 20 Ultra nous semble une meilleure option pour son écran, sa compatibilité 5G, sa recharge rapide et son appareil photo. L’iPhone 11 Pro Max est plus rapide, mais la différence de ressenti au quotidien n’est pas élevée.

Le Note 20 Ultra propose également des tarifs un peu plus doux, à moins que ne puissiez vous satisfaire des 64 Go de stockage de la variante la moins chère de l’iPhone 11 Pro Max. Si vous êtes un utilisateur d’iPhone et que vous hésitiez à basculer vers Android, le Note 20 Ultra est sans aucun doute l’appareil parfait pour « switcher ».

Nous conseillons par contre l’iPhone 11 Pro Max à ceux qui auraient déjà lourdement investi dans un écosystème Apple. C’est la grande force de la marque à la pomme : l’interaction parfaite entre ses différents produits pour simplifier la vie de ses fidèles.