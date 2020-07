Galaxy Note 20 : Samsung va offrir des Galaxy Buds Live lors des précommandes

Samsung va offrir une paire de Galaxy Buds Live, ses écouteurs sans fil avec réduction de bruit active, lors des précommandes des Galaxy Note 20 et Galaxy Note Ultra, révèle une image promotionnelle apparue sur la toile. La fuite dévoile aussi la date d’ouverture des précommandes et de sortie dans les magasins.

Ce 29 juillet 2020, une image promotionnelle montrant les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra a été mise en ligne sur le site de SlashLeaks. Relayée par plusieurs médias spécialisés, le cliché provient visiblement d’Indonésie. Tout d’abord, la fuite confirme l’absence de Galaxy Note 20+. Comme prévu, Samsung se focalise sur deux modèles.

Sur le même sujet : Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra – voici tous les prix en euros

Une fuite dévoile le Galaxy Note 20 Ultra Mystic White

Surtout, l’image montre que Samsung a décidé d’offrir une paire d’écouteurs aux acheteurs qui précommanderont un Galaxy Note 20 ou Note 20 Ultra. Les acheteurs recevront un code promo qui permettra d’obtenir gratuitement des Galaxy Buds+, les écouteurs sans fil lancés début d’année, ou des Galaxy Buds Live, de nouveaux écouteurs avec réduction de bruit. Pour rappel, les Buds Live ne sont pas encore officiels. Aux dernières nouvelles, ils coûteront 189 euros en Europe.

Ce n’est pas la première fois que Samsung offre des écouteurs lors des précommandes. Début d’année, la marque offrait des Galaxy Buds+ aux précommandes des Galaxy S20 et S20 Ultra. Et l’an dernier, Samsung avait déjà offert des Galaxy Buds lors des précommandes des Galaxy S10 et S10+. Toute ces offres ont été proposées en France. On peut donc s’attendre à ce que le constructeur sud-coréen fasse de même cette année avec les Note 20.

Pour mémoire, Samsung présentera les Galaxy Note 20 lors d’une conférence Unpacked prévue le mercredi 5 août 2020. Dans la foulée, le constructeur dévoilera les Galaxy Buds Live. Sur l’image promo en fuite, on remarquera que les précommandes ouvrent le 6 aout 2020, soit un jour après la conférence Unpacked. D’après la fuite, les smartphones arriveront dans les magasins dès le 19 août 2020.

En parallèle, Roland Quandt, leaker réputé et journaliste chez Winfuture, a mis en ligne les premières photos officielles montrant le Galaxy Note 20 Ultra « Mystic White », un coloris encore inconnu jusqu’ici. On vous invite à découvrir les rendus ci-dessous.

Source : Winfuture