Le Samsung Galaxy Note 20 aura bien un processeur Exynos 990

Le Galaxy Note 20 de Samsung sera dévoilé le 5 août prochain. Comme ce fut le cas avec le Galaxy S20, le smartphone sera décliné en deux versions : une avec un processeur Snapdragon 865 et une avec un SoC Exynos 990. C’est cette dernière qui serait vendue en Europe.

Il faudra faire avec. Il semblerait en effet que le Galaxy Note 20 de Samsung embarque encore une fois un processeur Exynos 990 dans sa version vendue en Europe, en Afrique ou au Moyen-Orient. Une mauvaise nouvelle pour les adeptes de puissance. Le processeur a montré des faiblesses, notamment face au Snapdragon 865 qui équiperait toujours les versions américaines (comme le S20).

Ce sont deux leakeurs bien connu du milieu tech qui annoncent la chose : Ice Universe et Max Weibach (XDA Developpers) ? Ils indiquent le fait que Samsung a fait le choix de rester sur l’Exynos 990 pour ce smartphone, au grand dam des utilisateurs. Le processeur polémique sera inclus dans le Galaxy Note 20, mais également dans le Note 20 Ultra, qui serait présenté dans le même temps. Un choix curieux de la part de Samsung, surtout quand on voit le terminal équipé d’un processeur Snapdragon dans d’autres pays.

Can confirm. I have found no references to any new chip other than Snapdragon 865+ in the firmware's I have on hand.

The Exynos 990 will be used in the Note 20 and Note 20 Ultra. https://t.co/AGee7eHv8F

