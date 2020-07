Galaxy Note 20 : ces rendus comparent le smartphone avec le Galaxy Note 10

Le Galaxy Note 20 s’illustre dans une nouvelle série de rendus. Plusieurs semaines avant le lancement officiel, un informateur réputé a en effet publié plusieurs images qui comparent le flagship avec son prédécesseur, le Galaxy Note 10. Comme prévu, le prochain smartphone de Samsung est plus large et plus grand que l’édition sortie l’an dernier.

Ce 14 juillet 2020, Ice Universe, célèbre leaker réputé, a mis en ligne deux rendus montrant le Galaxy Note 20 standard et le Galaxy Note 10 côte à côte. Les deux terminaux sont évidement très similaires. On retrouve ainsi un écran marqué d’un poinçon qui renferme la caméra frontale.

Cette cavité est légèrement plus petite que celle du Note 10. Sans surprise, la dalle AMOLED est cerclée de fines bordures. Comme c’est le cas chaque année, Samsung a réduit l’épaisseur de la bordure inférieure, le fameux menton, de quelques millimètres. On notera que les bordures qui entourent la dalle du Note 20 sont moins incurvées que celles de son prédécesseur. « Écran incurvé pour le Note10, écran plat pour le Note 20 » souligne d’ailleurs Ice Universe.

Le Galaxy Note 20 est bien plus large que le Galaxy Note 10

Comme on peut le voir, le Note 20 est significativement plus grand que le Note 10. Ce n’est pas vraiment une surprise. Si le Note 10 se contente d’un écran de 6,3 pouces, le Note 20 est quant à lui recouvert d’une dalle de 6,42 pouces. « Il s’agit d’une comparaison de taille en proportions réelles, le Note 20 est 1 cm plus long que le Note 10 » avance Ice Universe sur Twitter.

D’après les informations disponibles, le Note 20 mesure en effet 161.8 x 75.3 x 8.5 mm, contre 151 x 71,8 x 7,9 mm pour le Note 10. En fait, le futur flagship est presque aussi imposant que le Galaxy Note 10+, la version grand format lancée dernier.

Enfin, Ice Universe confirme une nouvelle fois l’absence d’écran 120 Hz sur le Galaxy Note 20 standard. Le smartphone doit se contenter d’une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Sur cette gamme, Samsung réservé l’écran 120 Hz aux Note 20+ et Note 20 Ultra, plus haut de gamme. On vous en dit plus dès que possible sur les Note 20. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.