Le processeur Qualcomm Snapdragon 875 pourrait apporter la recharge rapide de 100 Watts, afin de recharger son smartphone le plus rapidement possible. Plusieurs leaks semblent pointer vers le fait que nombre de constructeurs la proposerait dès le début de l’année 2021.

Brancher son smartphone, aller se faire un café, puis revenir et constater qu’il est désormais à 100% de batterie ? Ce sera bientôt courant grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 875, du moins selon les rumeurs actuelles. En effet, il semblerait que le processeur non annoncé supporte la charge rapide de 100 watts et que cela intéresserait grandement les constructeurs de smartphones.

En effet, le leakeur chinois Digital Chat Station, réputé pour toucher souvent juste, indique que certains constructeurs de smartphones dédiés au gaming envisageraient de placer un SoC Snapdragon 875 dans leurs terminaux et d’utiliser la recharge de 100 Watts. Une avancée qui devrait arriver sur le marché dès le début 2021.

Un argument de poids pour des smartphones qui, une fois en jeu, voient leur batterie fondre comme neige au soleil. Une technologie également permise grâce à l’USB 4 et déjà testée par Xiaomi et Vivo. En théorie, cette technologie peut recharger une batterie de 4000 mAh à 100% en 17 minutes seulement.

Toujours selon Digital Ghat Station, trois des quatre constructeurs chinois de smartphones sont en train de tester la technologie pour une commercialisation prochaine. Si l’on a évoqué Xiaomi et Vivo, Honor et Nubia pourraient en faire partie. Le taïwanais Asus est également un sérieux candidat pour cette technologie. Pour rappel, son dernier smartphone gamer, le ROG Phone 2, embarquait une énorme batterie de 6000 mAh pour l’autonomie.

Cependant, une recharge rapide de 100 watts pourrait dégrader plus rapidement la batterie dans le temps. Mais si ces soucis sont réglés, cela pourrait devenir un argument de vente très intéressant pour les constructeurs qui pourraient axer leur marketing là-dessus.Le Snapdragon 875 n’est pas encore officiel et la recharge rapide n’est encore qu’au stade de la supposition. Il serait gravé en 5 nm, contre 7 nm pour le SoC Snapdragon 865.

Est-ce que pour vous, la recharge ultra-rapide serait un argument de vente ? Ou au contraire, préféreriez-vous une grosse batterie pour une plus grande autonomie sans recharge ? Dites-le-nous dans les commentaires !

