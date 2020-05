Galaxy Note 20+ : découvrez le design de la version grand format

Le Galaxy Note 20+ s’illustre dans des rendus basés sur les schémas de fabrication. Plusieurs mois avant la présentation, l’informateur OnLeaks a en effet levé le voile sur le design complet du smartphone. Samsung a visiblement revu le design du bloc photo rectangulaire inspiré par le Galaxy S20 Ultra. Voici les dernières informations disponibles.

En partenariat avec Pigtou, un vendeur d’accessoires pour smartphones, Steve Hemmerstoffer, un leaker mieux connu sous le pseudo OnLeaks, a développé des rendus montrant le design complet du Galaxy Note 20+. Il y a quelques jours, Pigtou avait déjà révélé le design du Galaxy Note 20 standard avec le concours d’un autre leaker.

Un écran de 6,9 pouces pour le Galaxy Note 20+

Sans surprise, le Note 20+ est très proche des Galaxy S20. On y retrouve l’écran troué Infinity-O et un appareil photo disposé dans un rectangle proéminent. D’après les informations de OnLeaks, Samsung a légèrement retravaillé le design du bloc photo. La firme a ajouté des anneaux circulaires autour des trois caméras principales. Cet ajout permet de distinguer l’arrière du Note 20+ du Galaxy S20 Ultra.

Selon OnLeaks, Samsung miserait sur un écran AMOLED de 6,9 pouces aux bords incurvés, contre une dalle de 6,8p pouces pour le Galaxy Note 10+ sorti l’an dernier. L'emplacement dédié au stylet S-Pen est désormais placé à la gauche du smartphone, comme c’est le cas pour le Note 20. Evidemment, le port jack est aux abonnés absents.

Enfin, le Galaxy Note 20+ mesure 165mm x 77.2mm x 7.6mm, affirme OnLeaks. Au vu de la réputation de l’informateur et de son impressionnant historique de fuites, on vous invite à accorder un certain crédit aux rendus publiés par Pigtou. Quoi qu’il en soit, Samsung ne dévoilera pas les Galaxy Note 20 avant le mois d’août 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

