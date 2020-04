Galaxy Note 20 et Fold 2 : Samsung maintient le lancement en août 2020 malgré l’épidémie de coronavirus

Les Galaxy Note 20 et Galaxy Fold 2 seront bien dévoilés dans le courant du mois d’août 2020, révèle un rapport en provenance de Corée du Sud. Malgré l’épidémie de coronavirus qui ravage l’économie mondiale, Samsung a déjà commencé à préparer le lancement de sa nouvelle génération de smartphones. En dépit du contexte, le constructeur n’envisage donc pas de décaler la sortie.

Un nouveau rapport du Korea Herald concernant le lancement des Galaxy Note 20 et du Galaxy Fold 2 est paru ce 8 avril 2020. Citant des sources proches de l’industrie, le quotidien sud-coréen affirme que Samsung travaille déjà sur la sortie de ses futurs smartphones.

Malgré la crise du coronavirus , les employés de Samsung travaillent actuellement dans leurs locaux habituels. Contrairement à la plupart des nations, la Corée du Sud a décidé de contenir l’épidémie sans passer par la case « confinement total ». À la place, le pays natal de Samsung a opté pour un dispositif de suivi permettant de garder un oeil sur les personnes contaminées. Cette approche vise à placer en quarantaine le plus rapidement possible les individus entrés en contact avec des porteurs.

Samsung se contenterait d’une présentation en ligne pour les Note 20 et le Fold 2

« Les préparatifs sont en cours pour le lancement prochain du Galaxy Note, et il n’y a pas de retard » affirme une source proche des plans de Samsung. Néanmoins, le fabricant va évidemment devoir faire des concessions.« En ce qui concerne un événement physique, les choses doivent encore être discutées, nous envisageons des mesures comme un événement en ligne » précise la source, restée anonyme.

On imagine que la décision de Samsung est en partie motivée par les chiffres de vente décevants des Galaxy S20. D’après un rapport du Seoul Economic Daily, les Galaxy S20 se vendent deux fois moins bien que les Galaxy S10 à cause de la pandémie. Dans ces conditions, on imagine que Samsung compte sur les Note 20 et sur son prochain smartphone pliable, le Galaxy Fold 2, pour stimuler ses chiffres de vente pour la fin de l’année. On vous en dit plus dès que possible.

Source: The Korea Herald