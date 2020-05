Galaxy Note 20 : voici le design complet du smartphone

Le Galaxy Note 20 se dévoile dans une série de rendus. Plusieurs mois avant le lancement, un informateur a publié un premier aperçu complet du design du prochain flagship de Samsung. Sans surprise, le Note 20 s’annonce très similaire au Galaxy S20 Ultra. On y retrouve notamment le même bloc photo rectangulaire et le même écran troué.

En partenariat avec Pigtou, un vendeur d’accessoires pour smartphones, tablettes et ordinateurs, David Kowalski, un leaker plus connu sous le nom de xleaks7, a publié de premiers rendus montrant le design du Galaxy Note 20 standard. L’informateur affirme que les rendus sont basés sur les schémas de conception officiels du smartphone.

Un Galaxy S20 Ultra équipé d’un stylet S-Pen

Quoi qu’il en soit, la vidéo compilant les rendus du Note 20 corrobore les précédentes informations apparues sur la toile, dont les photos volées. Comme on s’y attendait, le Note 20 est inspiré du Galaxy S20 Ultra. Sur la face arrière, un large bloc photo abrite un quadruple capteur photo accompagné d’un flash LED.

Á l’avant, le flagship est entièrement recouvert d’un écran de 6,7 pouces AMOLED poinçonné. Enfin, on notera que le stylet S-Pen a été déplacé de la droite vers la gauche de l’appareil. D’après les schémas consultés par xleaks7, le smartphone mesure 161.8 x 75.3 x 8.5 mm, soit à peu près la même taille que le Galaxy Note 10+ sorti l’an dernier.

« Samsung travaille toujours sur certaines parties de ce produit phare, il y a donc des éléments qui ne peuvent pas être confirmés pour l’instant » tempère Pigtou sur son blog. On vous invite donc à prendre ces images, particulièrement crédibles, avec un peu de recul.

Samsung présentera le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20+ dans le courant du mois d’août 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur les prochains Samsung, n’hésitez pas à donner votre avis sur le design du Note 20 dans les commentaires ci-dessous.