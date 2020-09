Galaxy Note 10 : Samsung déploie la mise à jour One UI 2.5, comment l’installer ?

Les Galaxy Note 10, Note 10+ et Note 10 Lite passent à One UI 2.5. Quelques semaines après les Galaxy Z Flip et les Galaxy S20, Samsung a lancé le déploiement de la mise à jour sur les smartphones sortis l’an dernier. On vous explique comment installer la nouvelle version de la surcouche Android sur votre smartphone dès que possible.

Milieu du mois d’août, Samsung déployait la mise à jour One UI 2.5 sur les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra . Quelques jours plus tard, le constructeur sud-coréen lançait le déploiement de la surcouche sur le Galaxy Z Flip 4G LTE. Plus récemment, la mise à jour de l’interface a été poussée sur les Galaxy S10, S10+ et S10e. Comme le rapportent nos confrères de SamMobile, Samsung lance maintenant One UI 2.5 sur les Galaxy Note 10, Note 10+ et Note 10 Lite.

Comment installer la mise à jour One UI 2.5 sur le Galaxy Note 10 ?

Dans le détail, la mise à jour est accompagnée du patch de sécurité Android du mois de septembre 2020. L’interface est en cours de déploiement dans le monde. Tous les modèles compatibles devraient avoir reçu One UI 2.5 d’ici une ou deux semaines, note SamMobile.

Comme toujours, le déploiement est composé de vagues successives. En fonction de votre pas de résidence, vous pourriez tendre plus ou moins longtemps. Pour vérifier si la mise à jour est déjà proposée sur votre Galaxy Note 10, Note 10+ ou Note 10 Lite, on vous invite à suivre la manipulation ci-dessous :

Rendez-vous dans le menu Paramètres

Appuyez sur À propos de l’appareil

Sélectionnez maintenant Mise à jour logicielle

Si elle est disponible, choisissez Lancer la mise à jour et suivez les instructions fournies par votre Note 10

Parmi les nouveautés phares de l’interface One UI 2.5, on trouve les nouvelles options de partage Quick Share et Music Share, ainsi que des nombreuses améliorations au niveau de l’application Samsung Camera. Pour rappel, la surcouche ne devrait maintenant pas tarder à débarquer sur les Galaxy Note 9. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

