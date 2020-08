Galaxy Z Flip : Samsung déploie la mise à jour One UI 2.5, comment l’installer

Le Galaxy Z Flip, le smartphone à clapet pliable, passe à One UI 2.5. Quelques jours après les Galaxy S20, Samsung vient de lancer le déploiement de la mise à jour sur son smartphone avec écran pliable. On vous explique comment installer le firmware dès qu’il sera disponible sur votre terminal.

Il y a quelques jours, Samsung déployait la mise à jour One UI 2.5 sur les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra dans la foulée de la sortie des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra sur le marché. Aujourd’hui, le constructeur sud-coréen propose la mise à jour sur le Galaxy Z Flip, rapportent nos confrères de SamMobile.

Comment installer la mise à jour One UI 2.5 sur le Galaxy Z Flip ?

Parmi les nouveautés majeures de la mise à jour, on trouve par exemple la compatibilité de la navigation gestuelle d’Android 10 avec les lanceurs d’applications alternatifs et le mode vidéo Pro amélioré. Ce mode permet d’enregistrer de l’audio via des microphones externes et des vidéos au format 21: 9. Il est également possible d’utiliser des autocollants Bitmoji avec l’écran Always On.

Pour rappel, la mise à jour est cantonnée à la version 4G LTE du Galaxy Z Flip. La déclinaison 5G du smartphone à clapet, lancée il y a quelques semaines, tourne quant à elle nativement sous One UI 2.5. Dans le détail, la mise à jour pèse 1157 Mo. Pour vérifier si One UI 2.5 est déjà disponible sur votre téléphone pliable, on vous invite à suivre la manoeuvre ci-dessous.

Rendez-vous dans le menu Paramètres

Appuyez sur À propos de l’appareil

Sélectionnez maintenant Mise à jour logicielle

Si elle est disponible, choisissez Lancer la mise à jour et suivez les instructions fournies par votre Galaxy Z Flip

Elle est actuellement en cours de déploiement aux Etats-Unis. Au vu des habitudes du constructeur, on peut s’attendre à ce que le firmware soit proposé en Europe, et notamment en France, dans les jours à venir. Avez-vous déjà pu installer la mise à jour ? On attend votre avis dans les commentaires.

